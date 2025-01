Al Teatro Anfitrione “Rugantino” con la regia di Alberto Fiano

Al Teatro Anfitrione in via San Saba, 24, torna una delle maschere più amate del teatro italiano: Rugantino, che grazie a un sapiente mix tra humor, romanticismo e una brillante rappresentazione della cultura romana mantiene inalterato tutto il suo fascino.

La storia è ambientata nella Roma Papalina dell’800 e racconta le disavventure di Rugantino, un giovane romano affascinante, spavaldo e imbroglione, che si fa beffe della sua città e delle convenzioni sociali. Entra in scena la bella Rosetta, moglie del violento e gelosissimo Gnecco Er Matriciano, croce e delizia di tutti i giovani romani compreso Rugantino, il quale scommette con alcuni amici di sedurla prima della Sera dei Lanternoni. Iniziano così una serie di inganni, malintesi e situazioni comiche in cui si trova coinvolto. Nel corso della trama, Rugantino, attraverso le sue furberie, diventa il centro di una serie di equivoci e travestimenti, ma alla fine si rende conto che il vero amore non è quello che pensava di cercare, ma quello che nasce dalla sincerità e dall’onestà. La commedia si sviluppa tra risate, canzoni e colpi di scena, con il protagonista che, pur mantenendo il suo spirito irriverente, arriva alla consapevolezza che il cambiamento è possibile. La storia è accompagnata da celebri brani musicali, come “Roma nun fa’ la stupida stasera”, e presenta una riflessione sulla redenzione e sulla crescita personale, portando il protagonista a una riflessione sul valore dell’amore e della verità.

Info e prenotazioni:

Teatro Anfitrione

Via di San Saba, 24 – 00153 Roma

Biglietti: € 18,00

Orari spettacolo: 30 e 31 gennaio – ore 20,45 – 1 febbraio 0re 16,45 e 20,45 – 2 febbraio ore 17,30

Prenotazioni: 06 575 0827 – 349 4946890

laplautina@gmail.com

Alberto Fiano

Presenta

RUGANTINO

Regia: Alberto Fiano

Personaggi e Interpreti

Rugantino: Alberto Fano

Rosetta: Eleonora Pedini

Mastro Titta: Lorenzo Martinelli e

Eusebia: Carmelita Luciani

Principe Paritelli: Alessio Giusto

Donna Marta: Sabrina Sacchelli

Donna Letizia/Ballerina: Sara Adriani

Bojetto: Nicolò Berti

Scariotto: Antonio Buonocunto

Rubastracci: Alessio Braconi

Gnecco: Marco Gargiulo

Gattara: Rosella Tancredi

Gendarme/Cardinale: Maurizio Mianchi.

Luci e suoni: Stefano Dattrino

Scenografie e costumi: “Tuttoteatro” di Maurizio Marchini

Foto/ Social media manager: Agnese Carinci

Consulenza Coreografica: Sara Adriani

Ufficio stampa: Andrea Cavazzini

Dal 30 gennaio al 2 febbraio 2025