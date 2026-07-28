Al Saracen Sands Resort torna l’artigianato d’eccellenza con “Palermo in Arte – Special Edition Handmade”

da | 28 Luglio 2026 | Attualità, Esperienze, Eventi

Il weekend dell’1 e 2 agosto, la splendida cornice di Isola delle Femmine ospiterà due giornate dedicate all’ingegno, alla creatività e al talento dei migliori artigiani siciliani. Ingresso gratuito dalle 16 a mezzanotte.

Creatività, unicità e valorizzazione del territorio si fondono in un appuntamento imperdibile per l’estate siciliana. Sabato 1 e domenica 2 agosto, gli spazi del Saracen Sands Resort di Isola delle Femmine ospiteranno la mostra-mercato “Palermo in Arte – Special Edition Handmade”.

L’evento, ideato e organizzato da Marco Riera, nasce con l’obiettivo di accendere i riflettori sul talento locale, offrendo una vetrina d’eccezione a maestri artigiani e creativi provenienti da tutta la Sicilia. Per l’intero fine settimana, i visitatori avranno l’opportunità di scoprire e acquistare pezzi unici fatti a mano, che spaziano dal design tradizionale alle reinterpretazioni più moderne dell’artigianato d’arte.

Non si tratterà soltanto di un’area espositiva e commerciale, ma di una vera e propria esperienza culturale e sensoriale. 

La manifestazione si svolgerà infatti dalle ore 16 fino a mezzanotte, permettendo al pubblico di passeggiare tra gli stand godendo della magica atmosfera del tramonto e della serata in riva al mare, in una delle location più suggestive del litorale palermitano.

L’iniziativa punta a promuovere l’economia circolare e il valore del “fatto a mano”, offrendo un’alternativa di intrattenimento di qualità sia per i cittadini che per i numerosi turisti che affollano la costa in questo periodo dell’anno.

L’ingresso alla manifestazione è completamente gratuito e libero.

SCHEDA TECNICA DELL’EVENTO

  • Evento: Palermo in Arte – Special Edition Handmade
  • Organizzazione: Marco Riera
  • Luogo: Saracen Sands Resort – Via Libertà, 128, Isola delle Femmine (PA)
  • Date: Sabato 1 e Domenica 2 Agosto 2026
  • Orari: Dalle ore 16:00 alle ore 24:00
  • Ingresso: Libero

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