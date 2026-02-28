Al Liceo Finocchiaro Aprile di Palermo “prevenzione primaria” per il contrasto alla Violenza di Genere

Venerdì 6 marzo a Palermo, con inizio alle ore 11:00, al Liceo delle Scienze umane “C. Finocchiaro Aprile”, si terrà una Conferenza per il contrasto alla Violenza di Genere che vedrà partecipare oltre 100 tra studentesse e studenti della Scuola di viale Michelangelo 110.

L’evento è organizzato dal Dirigente Scolastico Prof. Fabio Angelini in collaborazione con l’International Inner Wheel Club Qarinis- Distretto 211 Italia, la cui Presidente è Maria Di Martino, organizzazione di servizio impegnata nella promozione di progetti sociali, culturali e di solidarietà. Data la valenza del tema trattato, è stato concesso il patrocinio dell’Accademia Tiberina e della Cattedra delle Donne diretta dalla Prof.ssa Antonietta Micali, patrocinio richiesto dalla Past President del Club, Maria Frisella, consulente onorario della Cattedra delle donne.

Questa nuova Conferenza organizzata presso il Liceo Finocchiaro Aprile, che si titola “Quando l’amore diventa pericolo: Femminicidio e narcisismo patologico”, è frutto del successo ottenuto dal precedente appuntamento del 5 dicembre 2025, promosso anche allora dalla Dirigenza scolastica insieme alla “Inner Wheel Club Qarinis-Distretto 211 Italia”, grazie anche alla sensibilità educativa e professionale della Prof.ssa Angela Monteverde. L’appuntamento del 6 marzo è esteso infatti alle studentesse della scuola che, non avendo potuto partecipare al primo incontro, hanno chiesto di organizzare un nuovo evento che trattasse tale delicato fenomeno sociale in sieme a esperti.

L’obiettivo è quello di promuovere la prevenzione quale appuntamento strutturale nella formazione dei giovani studenti della scuola. “Prevenire è riconoscere. Educhiamo al rispetto” è il messaggio cardine della mattinata, finalizzato a fornire strumenti concreti per identificare i segnali del narcisismo patologico prima e di relazioni pericolose che possano sfociare in una trappola mortale per la vittima designata.

A confrontarsi con gli studenti e ad approfondire i temi saranno:

– Dott. Andrea Giostra, psicologo e criminologo

– Avv. Rosa Maria Sciortino, avvocato penalista

Curatore e coautore del Saggio “Femminicidio e Narcisismo Patologico…” il primo, coautore e coordinatore della parte giuridica del Saggio la seconda.

Il Saggio, come è oramai noto, ha avuto una diffusione straordinaria a livello sia regionale che nazionale, ed è reso fruibile gratuitamente da sempre a tutte le Donne e a tutti i lettori interessati ad approfondire in modo corretto, scientifico, e mai ideologico, questo grave fenomeno.

International Inner Wheel Club Qarinis- Distretto 211 Italia

I link per leggere o scaricarlo il Saggio gratuitamente online sono quelli a seguire:

LINK DELLA CARTELLA GOOGLE DRIVE DALLA QUALE SCARICARE GRATUITAMENTE IL PDF DEL SAGGIO:

https://drive.google.com/file/d/1jUETHGwqwYVuEBhlNUCprfYU1YU7u4_0/view?usp=drive_link

LINK DI GOOGLE BLOGSPOT DAL QUALE LEGGERE GRATUITAMENTE IN DIGITALE IL SAGGIO:

https://andreagiostrafilm.blogspot.com/2023/12/FemminicidioeNarcisismoPatologico.html

INFO:

È possibile contattare il Club tramite messaggio privato sulla pagina Facebook ufficiale Inner Wheel Club Qarinis

