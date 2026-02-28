Al Liceo Finocchiaro Aprile di Palermo “prevenzione primaria” per il contrasto alla Violenza di Genere

da | 28 Febbraio 2026 | Attualità, Eventi, Opportunità, Salute e benessere

Venerdì 6 marzo a Palermo, con inizio alle ore 11:00, al Liceo delle Scienze umane “C. Finocchiaro Aprile”, si terrà una Conferenza per il contrasto alla Violenza di Genere che vedrà partecipare oltre 100 tra studentesse e studenti della Scuola di viale Michelangelo 110.

L’evento è organizzato dal Dirigente Scolastico Prof. Fabio Angelini in collaborazione con l’International Inner Wheel Club Qarinis- Distretto 211 Italia, la cui Presidente è Maria Di Martino, organizzazione di servizio impegnata nella promozione di progetti sociali, culturali e di solidarietà. Data la valenza del tema trattato, è stato concesso il patrocinio dell’Accademia Tiberina e della Cattedra delle Donne diretta dalla Prof.ssa Antonietta Micali, patrocinio richiesto dalla Past President del Club, Maria Frisella, consulente onorario della Cattedra delle donne.

Questa nuova Conferenza organizzata presso il Liceo Finocchiaro Aprile, che si titola “Quando l’amore diventa pericolo: Femminicidio e narcisismo patologico”, è frutto del successo ottenuto dal precedente appuntamento del 5 dicembre 2025, promosso anche allora dalla Dirigenza scolastica insieme alla “Inner Wheel Club Qarinis-Distretto 211 Italia”, grazie anche alla sensibilità educativa e professionale della Prof.ssa Angela Monteverde. L’appuntamento del 6 marzo è esteso infatti alle studentesse della scuola che, non avendo potuto partecipare al primo incontro, hanno chiesto di organizzare un nuovo evento che trattasse tale delicato fenomeno sociale in sieme a esperti.  

L’obiettivo è quello di promuovere la prevenzione quale appuntamento strutturale nella formazione dei giovani studenti della scuola. “Prevenire è riconoscere. Educhiamo al rispetto” è il messaggio cardine della mattinata, finalizzato a fornire strumenti concreti per identificare i segnali del narcisismo patologico prima e di relazioni pericolose che possano sfociare in una trappola mortale per la vittima designata.

A confrontarsi con gli studenti e ad approfondire i temi saranno:

– Dott. Andrea Giostra, psicologo e criminologo

– Avv. Rosa Maria Sciortino, avvocato penalista

Curatore e coautore del Saggio “Femminicidio e Narcisismo Patologico…” il primo, coautore e coordinatore della parte giuridica del Saggio la seconda.

Il Saggio, come è oramai noto, ha avuto una diffusione straordinaria a livello sia regionale che nazionale, ed è reso fruibile gratuitamente da sempre a tutte le Donne e a tutti i lettori interessati ad approfondire in modo corretto, scientifico, e mai ideologico, questo grave fenomeno.

International Inner Wheel Club Qarinis- Distretto 211 Italia

https://drive.google.com/file/d/1jUETHGwqwYVuEBhlNUCprfYU1YU7u4_0/view?usp=drive_link

LINK DI GOOGLE BLOGSPOT DAL QUALE LEGGERE GRATUITAMENTE IN DIGITALE IL SAGGIO:

https://andreagiostrafilm.blogspot.com/2023/12/FemminicidioeNarcisismoPatologico.html

INFO:

È possibile contattare il Club tramite messaggio privato sulla pagina Facebook ufficiale Inner Wheel Club Qarinis

ALCUNE DELLE ORGANIZZAZIONI PUBBLICHE E PRIVATE CHE HANNO ADOTTATO IL SAGGIO:

SIM CARABINIERI:

https://simcarabinieri.com/news-dettaglio.php?id=560

https://www.simcarabinieri.it/femminicidio-e-narcisismo-patologico-un-saggio-di-andrea-giostra

La Repubblica:

https://www.repubblica.it/solidarieta/diritti-umani/2024/03/08/news/molestie_ecco_come_riconoscere_il_narcisista_patologico_prima_che_sia_troppo_tardi_un_libro_ne_traccia_lidentikit-422278765

Rotary Club del Distretto 2031 dell’alto Piemonte e Valle d’Aosta:

Contro la violenza sulle donne

Rotary Club del Gruppo 4 del Piemonte del Distretto 2031: Rotary Club Torino Subalpina, Rotary Club Carignano, Rotary Club Torino Europea e Rotary Club Moncalieri:

No alla violenza contro le donne

Gruppo Terziario Donna di Confcommercio Palermo:

GRUPPO TERZIARIO DONNA

4 Woman Health:

Narcisismo patologico: cos’è e come imparare a riconoscerlo

Cattedra delle Donne, organizzazione affiliata all’ONU e alla Pontificia Accademia Tiberina:

Libri patrocinati dalla Cattedra delle Donne

Pontificia Facoltà Teologica di Sicilia:

Seminario: Violenza di Genere: definizione, incidenza del fenomeno, norme e strumenti di prevenzione e a tutela delle vittime

Comune di Cefalù:

https://www.comune.cefalu.pa.it/femminicidio-e-narcisismo-patologico-un-volume-gratuito-per-prevenire-relazioni-pericolose

Comune di Bagheria:

https://www.comune.bagheria.pa.it/it/news/bagheria-il-percorso-delle-scarpe-rosse-convegno-contro-la-violenza-sulle-donne-al-teatro-di-villa-butera-mercoledi-20-novembre-ore-15-00

Liceo Classico Statale Giuseppe Garibaldi di Palermo:

https://www.liceogaribaldi.edu.it/femminicidio-e-narcisismo-patologico-quale-correlazione-e-come-prevenire-relazioni-pericolose

Liceo Scientifico Ernesto Basile di Palermo:

https://www.liceobasile.it/tavola-rotonda-sulla-violenza-di-genere-22-maggio-9-30

Radio Una Voce Vicina in Blu:

All’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “Lercara Friddi” 250 studenti hanno parlato di Violenza di Genere, Femminicidio e di come Prevenire il fenomeno

Articoli correlati

Tornano “I Venerdì di Siena”: omaggio a Giuseppe Verdi

| | ,

Facebook Twitter Pinterest LinkedIn 27 febbraio ore 17.30 – Palazzo Pubblico (Siena) Tornano “I Venerdì di Siena” con un incontro omaggio a Giuseppe Verdi nel 125º anniversario della morte, Appuntamento il 27 febbraio ore 17.30 a Palazzo Pubblico a Siena, una iniziativa del Comune di Siena a cura di toscanalibri.it,…

Pin It on Pinterest

Share This