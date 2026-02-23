Accademia Tiberina: aperto il Bando della terza edizione del Concorso Letterario Internazionale di Eccellenza

L’Accademia Tiberina, presieduta dal Cav. Dott. Franco Antonio Pinardi, annuncia la pubblicazione del bando della terza edizione del Concorso Letterario Internazionale di Eccellenza, promosso dal Dipartimento di Letteratura diretto dalla Prof.ssa Antonietta Micali.

Il concorso si svolgerà in collaborazione con l’Università Guglielmo Marconi di Roma, partner culturale dell’iniziativa, e sarà dedicato a Guglielmo Marconi, inventore della radio e già membro dell’Accademia.

Tema di questa edizione è “Comunicazione”, intesa come ponte tra scienza, tecnologia e poesia. In un’epoca dominata dai media digitali, la poesia conferma il suo ruolo centrale quale strumento di espressione autentica, riflessione e connessione profonda tra autore e lettore.

In omaggio al fondatore Gioachino Belli, è prevista una sezione dedicata alla poesia dialettale. Il concorso è rivolto ad autrici e autori di opere edite o inedite e ai giovani dai 12 ai 18 anni.

L’iniziativa, senza fini di lucro, mira a valorizzare il talento e a promuovere la cultura come bene comune. I primi classificati saranno inseriti nella piattaforma Wikipoesia, mentre tutte le opere partecipanti confluiranno nella terza edizione dell’antologia Versi Tiberini (G.C.L. Edizioni), che sarà donata agli autori.

Le iscrizioni sono aperte fino al 30 aprile 2025.
La cerimonia di premiazione si terrà il 25 giugno presso l’Università Guglielmo Marconi di Roma.

info@accademiatiberina.ita.it

