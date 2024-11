A.T. Anghelopoulos partecipa alla IV edizione di Roma Arte in Nuvola – 2024

A.T. Anghelopoulos l’artista italiano detto “il Greco” che vive e lavora a Roma (classe 1963) partecipa -per il secondo anno consecutivo- con una sua installazione a “Roma Arte in Nuvola” la Fiera di Arte Moderna e Contemporanea che sarà aperta al pubblico dal 22 al 24 novembre nel Centro Congressi “La Nuvola” a Roma.

L’installazione di Anghelopoulos Megalito, XXI sec. d.C. (2024) affronta il tema dell’individualismo del nostro tempo che non conosce rinunce, non contempla divieti ed essendo informatizzato è ancor più granitico, si nutre e si giustifica a spese della libertà e dei diritti altrui. Accanto ad esso, c’è l’omologazione, l’appiattimento culturale, dei linguaggi, delle conoscenze attinte superficialmente ormai quasi esclusivamente attraverso il web e i potenti e condizionabili algoritmi dei motori di ricerca. Non è difficile immaginare che un giorno non farà più tanta differenza nascere da donna – percorrendo poi la naturale discesa verso una formidabile autosufficienza ego-riferita e una totale omologazione – sottolinea l’artista con la sua provocatoria e raffinata installazione e afferma che: “i primi ibridi umani anestetizzati e senza scrupoli sono già tra noi”.

La Fiera Internazionale di Arte moderna e contemporanea Roma Arte in Nuvola che giunta alla sua 4a edizione è considerata tra le più importanti del settore nel panorama europeo. L’offerta artistico-culturale di alto profilo spazia andando a toccare tutti i linguaggi espressivi dell’arte: dalla pittura alle installazioni, dalla scultura alle performance, dalla videoarte alla digital art, alla street art. A partecipare oltre 150 importanti gallerie italiane e internazionali che presentano i più importanti artisti del passato e viventi e numerosi progetti speciali: mostre, installazioni e performance e numerosi talk per approfondire i temi di grande urgenza e attualità nel mondo dell’arte. Con la curatela della direttrice artistica della fiera Adriana Polveroni e sotto la direzione generale di Alessandro Nicosia, “Roma Arte in Nuvola” ha colmato il vuoto di proposta artistica di cui la città di Roma aveva bisogno. Dai grandi spazi espositivi dedicati alle gallerie nazionali e internazionali, alle nuove proposte artistiche, show e stand dedicati a singoli artisti, passando per i nuovi linguaggi espressivi dell’arte di domani, le nuove sperimentazioni artistiche e gli artisti emergenti tra cui a meritare una menzione c’è A.T. Anghelopoulos.

BREVE BIO A.T. ANGHELOPOULOS

A partire dalla mostra personale d’esordio tenutasi presso il Museo del Vittoriano, curata dal

prof. Claudio Strinati (2015), A.T. Anghelopoulos soprannominato “Il Greco” ha preso parte a diverse mostre collettive nazionali ed internazionali e ha partecipato anche alla sorsa edizione di Roma Arte in Nuvola 2023 con l’opera Frammenti-Fragments XXI sec.d.C., gesso su tavola, 145×145 cm., 2022.

Le sue opere sono state esposte nel 2015 a Londra, Milano, Firenze e, sempre in Roma, presso la Grande Moschea. Tra le personali nel 2016 a Bruxelles e a Firenze, nel 2017 presso la Bugno Art Gallery di Venezia, nel 2019 presso la sede centrale di Banca Generali a Roma e in una doppia personale per l’Opening Rome Art Week nella Casina Valadier con la mostra site specific “Inner

Life”. Nel 2019 è stato uno dei protagonisti della rassegna “#Autoritratto” al Macro-Asilo di Roma con moderatore il curatore internazionale Massimo Scaringella. La nota curatrice internazionale Dominique Stella, già direttrice di Palazzo Reale a Milano che da anni lo ha notato lo ha definìto “artista raffinato e di alto livello” ha recentemente curato l’introduzione al libro di Anghelopoulos ”Il mio calendario, o il fattore umano svelato” edito da DeLuca Editori d’Arte (2022);

A.T. Anghelopoulos:

www.anghelopoulos.com; at.antan@virgilio.it; #anghelopoulos.artist.

A.T. Anghelopoulos, Megalito – XXI sec. d.C., Installazione polimaterica su base in plexiglass, 2024.

Misure: h 192 cm.; base 55 x 75 cm x 0,8 cm; uovo umano: h.37 cm. peso 14 kg

ROMA ARTE IN NUVOLA 2024

Apertura al pubblico: Da venerdì 22 a domenica 24 Novembre 2024

Centro Congressi “La Nuvola”

Viale Asia 40/44, (Roma – EUR)

Orari: dalle ore 10:30 alle ore 20:30

Info: 06 85353031 info@artenuvola.eu;

www.romaarteinnuvola.eu; @romaarteinnuvola; #romaarteinnuvola.