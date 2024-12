9 artisti cinesi della Beijing Contemporary Oil Paintinga SaturARTE 2024

Si svolgerà a Genova sabato 7 dicembre alle ore 17.00 la cerimonia di premiazione degli artisti e l’inaugurazione della mostra di SaturARTE 2024.

Giunto alla 29° edizione, il concorso risulta tra i più longevi in questo campo e vedrà nelle eleganti sale di Palazzo Stella un’ampia esposizione di opere di artisti provenienti da tutto il mondo. Un concorso che gli anni passati hanno reso un vero e proprio punto fermo del panorama espositivo contemporaneo, un’istituzione per chiunque scelga di andare oltre, integrando con nuovi spunti le proprie idee sull’arte ai giorni nostri. Uno spazio aperto, all’interno del quale è possibile ragionare su quanto e come l’espressione artistica attuale si stia evolvendo, tra passato e futuro, immersa nell’utilizzo di modalità esecutive convenzionali, citazioni del passato e l’esplorazione di nuovi campi di ricerca artistica.

Quest’anno Bejing Contemporary Oil Painting propone 9 artisti cinesi che con le loro opere rappresentano uno spaccato dell’arte contemporanea, sono lavori su carta e su tela, sia astratti sia figurativi.

Saranno in esposizione lavori di Wantian Cui, Jie Ding, Shan Gao, Bo Jiang & Guozheng Zhao, Hang Shi, Dachao Su, Bo Zhang, Meng Zhu, Wenjun Zuo.

Hang Shi ha vinto il Premio Giovani.

JIE DING_Sogno di Yao_ – Matita a sfera su carta 70×51cm 2023

La GIURIA di SaturARTE 2024

Antonio D’Argento critico d’arte, Yating Liu artista, Milena Mallamaci architetto, Flavia Motolese critico d’arte, Giuditta Napoli designer, Mario Napoli presidente SATURA, Constantin Stan Neacsu artista, Andrea Rossetti critico d’arte, Silvio Seghi critico d’arte, Xinyue Song artista.

Coordinate evento:

SaturARTE 2024

Palazzo Stella, Piazza Stella 5, Genova

Sabato 7 dicembre 2024 ore 17.00