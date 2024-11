35 anni fa la Caduta del Muro di Berlino e… altri muri | di Maria Rosa Bernasconi

“Se alzi un muro pensa a ciò che resta fuori”

Così Calvino ne “Il barone rampante”

Nove Novembre di luce, musica e cori

La Berlino liberata al futuro della gente.

“Dove c’è un muro c’è chiusura di cuore”

Le parole del Papa in San Pietro ai fedeli

Simbolo di divisione, di lotta, di errore

Dove c’è un ponte, c’è la strada che aneli.

Il muro è ostacolo, intralcio, impedimento

In concreto e in astratto è qualcosa che divide

Incomprensione, distacco, ostinato atteggiamento

Contro quello di gomma ogni parola stride.

Mentre i governanti puntano i piedi al muro

Noi battiamo la testa fra l’uscio e la parete

A quello del Pianto si va a pregare di sicuro

Tra le fessure di pietra, biglietti di pace e quiete.

L’incuria delle autorità fa sbriciolare il muro

Città messe in ginocchio da frane e smottamenti

Responsabilità è dell’alluvione, non nostra di sicuro

L’arroganza del potere che non ha ripensamenti.

Vanno messi tutti quanti con le spalle al muro

I muri parlano, i muri hanno orecchi

La gente ascolta e riferisce a muso duro

Che di materiali scadenti ne hanno usati parecchi.

Angoscia è quando ci si trova davanti a un muro

E avere la certezza di non poterlo scavalcare

Non è portante, né maestro, è armato quel figuro

Che la sua vittima spinge contro per poterla violentare.

Piangere e battere forte i pugni contro il muro

Negli alloggi popolari si vive murati come in prigione

A sprangate sfondano porte e finestre nell’oscuro

Clandestini e zingari occupano illegalmente l’abitazione.

C’è poi un muro invisibile che pochi osano infrangere

E’ quello dell’omertà nel giro della malavita

La legge del silenzio non si può certo fingere

Ché la vendetta delle cosche non è mai finita.

C’è chi supera il muro del suono e chi l’ha imbrattato

Muri scandalosamente rovinati da segnacci orrendi

Come ci si sente dopo averlo tutto scarabocchiato?

Con quella bomboletta spray è tutta la città che offendi.

Saltare opponendo le mani a fil di rete

Nella pallavolo di prima linea l’azione di difesa

Bello è ripensare al muro delle nostre atlete

Che fino all’ultimo minuto non mollarono la presa.

Sovrapporre pietra a pietra, mattone a mattone

Perlopiù legando con calcina e con cemento

Il muratore è l’operaio addetto alla costruzione

Ma oltre quel muro c’è una crisi che fa spavento.

Maria Rosa Bernasconi