21 Novembre: Giornata Nazionale degli Alberi | di Maria Rosa Bernasconi

Quando nella mia città gli alberi hanno ghigliottinato

Non mi vergogno a dire che a dirotto ho pianto

Né catene, né lucchetti, né quel messaggio disperato

A quegli alberi secolari evitarono lo schianto.

Chi ama il verde – a ragione – l’ha definito un delitto

Vengono tagliati a fette alberi presunti ammalati

Ma è malattia ben più grave quella del profitto

Ché da parcheggi a pagamento vengono rimpiazzati.

L’albero ignora il bene e il male, ma è vangelo

L’uomo non sa inventare qualcosa di più bello

Sarà che più di noi è sempre vicino al cielo

E’ lì per tutti, della natura il prezioso gioiello.

Sono gli esseri viventi più antichi del pianeta

Custodi della memoria, per l’umanità un valore

I singhiozzi degli alberi li sente solo il poeta

Perché la foglia che cade non fa alcun rumore.

Le sue radici restano ben ancorate al terreno

Se si accanisce il vento, si piega ma non si spezza

Utile, benefico, a valanghe e alluvioni è da freno

Influenza la nostra vita, e mai riceve una carezza.

Sacri, eterni, generosi, ci riempiono di doni

Contrastano l’inquinamento, danno carta e legno

Piantarli, non abbatterli questi giganti buoni

La parola di Dio è verità, nella Genesi il segno.

“Ecco, io vi do ogni erba che produce seme”

“Ogni albero in cui è il frutto il vostro nutrimento”

Senza cattiveria né invidia, crescono bene insieme

L’albero è la vita, la bellezza che tocca il sentimento.

E’ negli alberi che vediamo arrivare tutte le stagioni

“Lento come una pianta” è giusta strategia di vittoria

Il buon profumo del bosco è pari a quello dei covoni

“Festa degli Alberi” tutto l’anno, e nessuna oratoria.

Gli alberi non attaccano, purificano, vengono in pace

Ci insegnano a resistere senza perdere la speranza

Di crescere in silenzio, solo la foresta è capace

Deponiamo la scure e la nostra ostinata arroganza.

Si pianta un albero quando nascono i bambini

In varie parti del mondo c’è questa bella usanza

Vanno curate le ferite dei protettori di uccellini

Sì da vedere cielo e alberi infiniti in ogni stanza.

Maria Rosa Bernasconi