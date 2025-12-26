Il libro: “Volevo solo averti accanto” di Ronald H Balson | Recensione di Mario Bresciano

di Mario Bresciano

Il titolo originale è “Once we were brothers” e si riferisce al legame che unisce il protagonista ad un giovane accolto in gioventù nella sua famiglia e trattato come un figlio. È un romanzo molto bello e avvincente che si sviluppa quasi come un giallo.

È interessante la vicenda che ha condotto alla pubblicazione del libro. L’autore è un avvocato americano, appassionato di scrittura, che inviò il suo manoscritto a moltissime case editrici che lo rifiutarono. Allora lui lo pubblicò in proprio anche come ebook. In poco tempo ne furono acquistate oltre centomila copie e divenne un caso editoriale, finché una casa editrice si aggiudicò in un’asta i diritti di pubblicazione e distribuzione.

Ho letto parecchi romanzi molto belli ambientati nell’epoca della seconda guerra mondiale, spesso a Parigi. In genere il racconto principale si svolge negli anni ’40; poi un salto temporale ci porta ai giorni nostri. In questo romanzo l’autore ricorre ad un felice espediente: è il protagonista che racconta dal vivo le sue drammatiche esperienze, per cui la storia scorre con continuità tra passato e presente in maniera drammatica e con molta suspense, degna di un giallo.

La storia entra immediatamente nel vivo quando Ben Solomon, un anziano ebreo polacco, la sera della prima al Teatro dell’Opera di Chicago, punta una pistola alla testa di Elliot Rosenzweig, un importante ricchissimo finanziere. Egli sostiene essere Otto Piatek, che da bambino era stato accolto nella sua famiglia, divenuto spietato nazista, ladro dei suoi beni e di quelli di altri ebrei. Ben è arrestato e liberato su richiesta dello stesso Rosenzweig. Un conoscente, Liam Taggart, lo accompagna da una carissima amica, l’avvocatessa Catherine Lochart, chiedendole di aiutare Ben. Catherine Lockhart, lavora in un grande studio legale, difendendo interessi di grosse società e non vorrebbe incontrare Ben. Catherine non è convinta della sanità mentale di Ben, ma cede alle insistenze di Liam. Gli incontri si susseguono e Catherine resta coinvolta emotivamente dalle drammatiche vicende di Ben, dalla tenacia del vecchio di ottenere giustizia e far conoscere al mondo la vera identità e le gesta del ricco e potente finanziere che si è finto un ebreo deportato ad Auschwitz e scampato all’Olocausto.

Alcuni eventi le fanno sospettare che Ben abbia ragione nell’accusare Rosenzweig di essere in realtà Otto Piatek. La storia si sviluppa tra molti colpi di scena, vicende tristi e tragiche e passioni travolgenti. L’atmosfera è in genere drammatica, ma resa emotivamente viva dall’amore appassionato e difficile tra Ben e Hanna, una ragazza polacca che ha sposato.

Il romanzo mi è piaciuto molto. Suscita emozioni forti, è scritto benissimo, la storia è veramente avvincente. Tutti i personaggi sono descritti in maniera viva a tinte forti. Le vicende belliche si svolgono in Polonia, in una piccola città. La deportazione degli ebrei, le crudeltà dei soldati tedeschi, la sorte di alcuni personaggi sono colpi allo stomaco. L’immedesimazione in Ben è completa e consente di vivere le sue vicende con grande empatia. Ma anche l’immedesimazione in Catherine e la sua rinascita spirituale è completa.

È un romanzo che consiglio.

