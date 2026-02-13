“Volevate il silenzio avete la mia voce”: cronache dal multiverso della violenza, di una sopravvissuta che non sta zitta

La violenza di genere è un male che sembra non conoscere sosta, un’onda che si abbatte sulle vite delle donne e delle loro famiglie, lasciando dietro di sé solo macerie e dolore. Se gli animali si abbandonano alla bestialità per istinto di sopravvivenza, l’uomo si macchia di crudeltà gratuita, mosso da un impulso perverso di infliggere dolore, di ferire senza motivo, di fare del male. E ciò che è più desolante, è che sembra che nessuno abbia il potere di arrestarlo. Come ha detto Kofi Annan, la violenza contro le donne è una delle più vergognose violazioni dei diritti umani, un giudizio che riecheggia come un monito nella coscienza collettiva.

Il riserbo è complice e Patrizia Cadau ha deciso di rompere questo silenzio. La sua voce è un grido di rabbia e di dolore, un richiamo alla realtà di chi crede che la violenza sia un problema solo di chi la subisce. È un richiamo alla responsabilità di chi ha il potere di cambiare le cose, di chi può fare la differenza. È un appello a tutti noi a non tacere, a non guardare dall’altra parte, a non minimizzare.

In queste pagine, ci racconta la sua storia, una storia di dolore, di collera, ma anche di speranza e di rinascita. Una preziosissima testimonianza che ci scuote e ci fa riflettere.

La scrittura di Patrizia è un’espressione autentica della sua anima, una voce che risuona con una forza e una sincerità disarmanti. La sua penna è un bisturi che incide la pagina con precisione chirurgica, mettendo a nudo le ferite più profonde e i sentimenti più intimi. È una maestra della parola, capace di evocare immagini e emozioni con una maestria che affascina e commuove.

È una donna che con coraggio, tenacia e determinazione ha saputo trasformare il dolore e la sofferenza in una risorsa rigeneratrice per sé stessa, per riprendersi la sua vita, per restituire ai suoi figli ciò che spetta loro di diritto, ingiustamente sottratto da chi avrebbe dovuto garantirglielo. La sua storia è un esempio di forza e di resilienza, un messaggio di speranza per tutte le donne che stanno vivendo la stessa esperienza.

Dovrebbe essere letto da tutti, donne e uomini, a partire dall’età adolescenziale, per riconoscere le avvisaglie ed evitare di cadere nel baratro della violenza, per formare una rete contro questi esseri inqualificabili, per non lasciare loro spazio di azione, per isolarli e per spezzare la vergognosa catena dei soprusi in ambito domestico e nella vita di coppia. È un libro che dovrebbe avere ampia diffusione, dovrebbe entrare nelle scuole e arrivare in tutte le sedi istituzionali per scuotere le coscienze di questo paese, dove i tragici fatti di cronaca sono ormai all’ordine del giorno.

In questi giorni Patrizia ha ricevuto la conferma che la giustizia ha fatto il suo corso. Il padre dei suoi figli è stato condannato anche in Appello per i maltrattamenti subiti da lei e dalla figlia minore. “Anche la Corte d’Appello di Cagliari ha confermato la sentenza di primo grado a 3 anni e 10 mesi, che vanno a sommarsi agli 8 mesi di pena comminati per altro reato di maltrattamenti” scrive Patrizia. “Quindi non sono state le scale. Non è stato un cuscino. Non me la sono inventata. Non sono una donna bugiarda. Ma soprattutto non sono bugiardi i miei figli la cui onorabilità e integrità morale é stata messa in discussione ogni due per tre”.

La sua voce è un grido di liberazione, un richiamo alla verità e alla giustizia. Patrizia riflette anche sugli ultimi anni e sul sistema italiano: “Abbiamo la conferma che con infinita pazienza i maltrattanti e i violenti possono essere denunciati, e poi condannati. In questi anni abbiamo visto di tutto. Ma in questo momento conta solo la verità. Che noi conoscevamo ma oggi è confermata anche dalla Corte d’Appello”.

La sua storia è un esempio per tutte le donne che stanno vivendo la stessa situazione. Non sono sole, e non devono avere paura di parlare. La verità può fare la differenza, e la giustizia può essere raggiunta. “Non rinunciate mai alla libertà e alla parola. Non abbiate paura del tempo che ci vuole. La verità si fa spazio da sé, ma pretende coraggio e determinazione”. Il racconto di Patrizia è un grido di libertà, un inno alla resilienza e alla speranza. È un libro che vi scuoterà, vi farà riflettere e vi farà sentire meno soli. Vi consiglio di leggerlo, di ascoltarlo, di farlo vostro. Compratelo, regalatelo, condividetelo. Perché la violenza di genere è un male che non conosce confini, ma la parola e la condivisione possono essere le nostre armi più potenti. Lasciate che la voce di Patrizia vi raggiunga, vi tocchi e vi cambi.

Stefania Lo Piparo

