Virginia Woolf: il diamante raro della letteratura universale

Leggere Virginia Woolf non è semplicemente sfogliare pagine, ma immergersi in un universo che ci rapisce l’anima e ci restituisce trasformati.

Non è stata una lettura, la mia, ma un viaggio in cui ogni parola, ogni frase, ogni pensiero si è intrecciato al mio respiro, lasciando che la sua scrittura diventasse parte della mia vita. Il mio debito con lei è immenso, incolmabile.

Le sue prime opere, _La crociera_ e _Notte e giorno_, sono il germoglio di un talento che ancora si affida alle rassicuranti ombre di Jane Austen, un legame che Woolf spezzerà presto. Katherine Mansfield, con la sua critica tagliente, le ricordò che, dopo una guerra devastante, non si poteva più scrivere come prima. E aveva ragione. Woolf lo comprese, e nel 1922 ci regalò _La camera di Jacob_, un romanzo difficile, forse poco celebrato, eppure rivoluzionario, il primo passo verso la sua personale eternità letteraria.

Poi vennero _La signora Dalloway_, _Gita al faro_, _Orlando_ pietre miliari che illuminarono il cammino di una letteratura nuova, audace, immortale. _Orlando_, in particolare, è un inno all’amore, un tributo lucente a Vita Sackville-West, musa e amante. Nel loro carteggio, Woolf scrive: “Ma senti, supponi che Orlando si riveli essere Vita e che sia tutto su di te e la lussuria della tua carne e la seduzione della tua mente… supponi che ci sia quel luccichio della realtà che talvolta emana dai miei personaggi, come la lucentezza dell’ostrica – ti secca? Di’ sì o no.” Vita, con il suo spirito giocoso e la sua passione, risponde: “Mio Dio, Virginia, non mi sono mai sentita così elettrizzata e atterrita… Va’ avanti, rigira la frittella, che sia ben dorata su entrambi i lati, mettici il brandy, e servila calda.”

Woolf non si fermò mai, spingendo i confini della sua arte sempre più in là. Con _Le onde_, raggiunse un lirismo puro e rarefatto, mentre _Gli anni_ il suo romanzo proustiano esplora il tempo e la memoria con una delicatezza che lascia presagire l’ombra della fine. E poi _Tra un atto e l’altro_, il suo ultimo dono, incompiuto, scritto mentre le voci nella sua mente diventavano troppo forti, troppo insopportabili.

Ma Woolf non è stata solo una scrittrice di romanzi. È stata una pensatrice, una filosofa, un faro per il femminismo. Con _Una stanza tutta per sé_, ha dato voce a generazioni di donne, insegnando loro che, per scrivere e creare, occorre spazio, libertà, indipendenza: “Una donna deve avere denaro e una stanza tutta per sé se vuole scrivere romanzi.” La sua battaglia non è stata vana; le sue parole risuonano ancora oggi, più vive che mai.

Virginia Woolf non è una lettura da prendere alla leggera. È un’esperienza che richiede attenzione, dedizione, e soprattutto un cuore aperto. Non è per chi cerca il conforto di storie già sentite, ma per chi desidera essere scosso, illuminato, trasformato. È un diamante raro, unico, che brilla solo per chi ha il coraggio di incontrarlo.

E allora, concludo con le sue stesse parole, che racchiudono tutta la forza e la bellezza del suo pensiero: “Qualunque cosa succeda, resta viva. Non morire prima di essere morta davvero. Non perdere te stessa, non perdere la speranza, non perdere la direzione. Resta viva, con tutta te stessa, con ogni cellula del tuo corpo, con ogni fibra della tua pelle. Resta viva, impara, studia, pensa, costruisci, inventa, crea, parla, scrivi, sogna, progetta. Resta viva, resta viva dentro di te, resta viva anche fuori, riempiti dei colori del mondo, riempiti di pace, riempiti di speranza. Resta viva di gioia. C’è solo una cosa che non devi sprecare della vita, ed è la vita stessa.”

Virginia Woolf, maestra di stile, di pensiero, di vita. Immortale.

Stefania Lo Piparo