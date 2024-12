Vinile: il progetto discografico nato dalla collaborazione fra l’Associazione Siciliana Amici della Musica e l’artista Domenico Pellegrino

Domenica 22 dicembre alle 10.30 a Palazzo Mazzarino sarà presentata la collana di vinili ispirata dalla mostra ICONIC WOMEN e prodotti insieme I’m the Island srl

L’Associazione Siciliana Amici della Musica e l’artista Domenico Pellegrino, domenica 22 dicembre alle 10.30 negli spazi espositivi di Palazzo Mazzarino di Palermo (Via Maqueda 383), presentano la raccolta di vinili ispirata dalla mostra ICONIC WOMEN, ultimo lavoro dell’artista siciliano che racconta, con la sua iconica cifra stilistica, donne della cultura pop italiana e internazionale, undici ritratti luminosi di altrettante figure femminili che hanno lasciato un segno indelebile nell’immaginario collettivo.

La mostra, già esposta aMilano e a Favignana, è ospitata a Palazzo Mazzarino fino al 4 maggio, accogliendo migliaia di visitatori che hanno potuto immergersi in un’esperienza multisensoriale grazie alla possibilità di ascoltare durante la visita la selezione musicale a cura di Donetalla Sollima, direttrice artistica dell’Associazione, utilizzando la realtà aumentata inquadrando con il proprio smartphone i vinili posizionati accanto ogni opera. La playlist di brani è accompagnata dalle audio letture dei testi originali per la mostra firmati dalla giornalista e scrittrice Eleonora Lombardo ed interpretato da attrici e donne dello spettacolo siciliane: Stefania Auci, Giusina Battaglia, Stefania Blandeburgo, Italia Carroccio, Emma Dante, Marianna Di Martino, Donatella Finocchiaro, Stefania Petyx e Barbara Tabita, oltre alla stessa Lombardo e Anna Sofia Pellegrino e i bambini del Teatro Ditirammu.

Vinile

Da domenica 22 dicembre, gli stessi vinili finora solo esposti, potranno essere acquistati in un’edizione limitata, elegantemente confezionata, contenente un booklet da otto facciate con il racconto tratto dalla collana “È Tuttapparenza” scritto da Eleonora Lombardo per la mostra Iconic Women. Ogni disco in vinile, coloratissimo ha in copertina una delle operein mostra, da Raffaella Carrà a Moira Orfei, da Madonna alla regina Elisabetta. Ciascun disco è inoltre numerato e firmato da Domenico Pellegrino. Il costo è di € 180,00 e sono disponibili anche online sul sito dell’artista www.domenicopellegrino.com

Sarà presente l’artista e sarà possibile ascoltare i vinili in una speciale postazione Hi-Fi allestita da Pick-up.

INFO

Domenica 22 dicembre 2024

10.30-13.00

Evento di presentazione

Iconic Women di Domenico Pellegrino

Palazzo Mazzarino

Via Maqueda 383

Palermo