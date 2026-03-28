“Verso la luce di Pasqua”, concerto del Coro Cum Iubilo – Miserere mei – nello “scrigno” del barocco palermitano

La passione di Cristo “raccontata” in alternanza tra musica e parola, come in un vero e proprio esercizio spirituale, è ciò a cui sarà possibile assistere martedì 31 marzo alle ore 21:00, all’interno della Chiesa di Santa Caterina d’Alessandria, uno degli scrigni più suggestivi del barocco palermitano.

Protagonista il Coro “Cum Iubilo“, diretto dal maestro Giovanni Scalici. Il concerto è inserito in un calendario di iniziative promosse dal Monastero di S. Caterina e dal suo rettore Don Giuseppe Bucaro.

L’associazione musicale “Coro Cum Iubilo” da diversi anni organizza eventi musicali in preparazione alla Settimana Santa su tutto il territorio siciliano, promuovendo opere di indiscusso valore artistico come la “Via Crucis” di F. Liszt; il suggestivo “Ufficio delle Tenebre” di T. L. de Victoria; il “Miserere” di G. Allegri; la “Calata dei Veli” di S. La Vega; nonché suggestive composizioni di autori moderni o contemporanei come il “Requiem” di M. Duruflé e lo “Stabat Mater” di M. Crestani, oltre a svariati mottetti come il “Tristis est anima mea” di F. Poulenc e il “Tenebræ factæ sunt”, quest’ultimo composto dal direttore Giovanni Scalici, vincitore di un prestigioso premio di composizione e che sarà possibile ascoltare in questo concerto.

Il concerto “Miserere mei” – Antiche e nuove musiche della Settimana Santa – sarà un suggestivo momento di riflessione e meditazione musicale, le cui musiche percorreranno la storia della “musica sacra” partendo dagli arcaici inni gregoriani per attraversare nel tempo la polifonia rinascimentale e barocca fino ad arrivare ad autori contemporanei. Tutto il repertorio verrà proposto in diversi “quadri” che verranno inframezzati da brani tratti dagli scritti di Padre Ermes Ronchi, volti a sottolineare il momento di Passione.

Il concerto, inserito all’interno dell’evento “VERSO LA LUCE DI PASQUA”, secondo quanto espressamente voluto ed indicato dall’’ideatore Don Giuseppe Bucaro, si connota come un’esperienza spirituale che “usa” l’arte per esprimere la fede: “essa deve condurre l’ascoltatore dentro il mistero della passione, morte e resurrezione di Cristo, attraverso l’universalità comunicativa della musica unita alla valenza poetica del testo!”.

Il Coro “Cum Iubilo“, fondato dal suo attuale direttore, nella sua ormai trentennale attività può vantare, oltre ad una presenza costante nel territorio regionale e nazionale, una qualità artistica di riferimento per la musica corale, spaziando tra repertori sia sacri che profani. Ha al suo attivo centinaia di concerti che lo hanno visto protagonista in prestigiosi cartelloni concertistici, rassegne e concorsi corali.

INFO:

Per maggiori info, consulta la pagina Facebook e il sito www.corocumiubilo.it