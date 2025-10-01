Uscito “In un soffio d’amore” di Annamaria Farricelli

E’ appena uscito sui principali canali distributivi on line la nuova creatura letteraria di Annamaria Farricelli dal titolo “IN UN SOFFIO DÁMORE”, edizioni WE.

Pluripremiata a livello nazionale ed internazionale, Annamaria Farricelli è riconosciuta per il suo contributo alla letteratura e alla poesia. La sua opera è caratterizzata da un profondo esame dell’anima e delle emozioni, spesso affrontando temi di rinascita e di speranza attraverso un linguaggio semplice, ma mai banale. Le sue “creature” sono raccolte in sillogi, antologie, racconti, romanzi.

“In un soffio d’amore” è un romanzo che potremmo definire a metà tra il saggio ed il racconto.

“La mia opera, come evidenziato dalla prefazione del Dott. Giacomo Ruocco, traccia una storia generazionale e socio-antropologica, concentrandosi in particolare sulle esperienze della ‘Classe 1900’ e delle successive ‘Nuove Generazioni’ in Italia” – ci fa sapere l’Autrice.

“Il focus del libro è sulla regione napoletana e il borgo di Scanzano. La storia narrata è profondamente radicata nelle vicende della famiglia Di Maio, attraversando gli orrori delle due guerre mondiali e i cambiamenti del dopoguerra, analizzando il contrasto tra i valori di resilienza dei Baby Boomers e il disagio e la dipendenza dalla tecnologia delle più recenti Generazioni X, Z e Alpha” – conclude.

“IN UN SOFFIO D’AMORE” esplora come la solidarietà e l’umanità del passato si scontrino con l’individualismo e la solitudine dell’era digitale, suggerendo la necessità di una rivoluzione della speranza e un nuovo umanesimo. Storia, sacrificio e speranza illuminano la penna della Farricelli, che vuole omaggiare la resilienza umana, la forza delle donne (che è in primis la sua) e la capacità di affrontare le sfide della vita con dignità e coraggio.

Un libro che abbraccia passato, presente e futuro, e che contiene lo stile poetico e coinvolgente di una Autrice che sta sempre più conquistando lettori ed affezionati del linguaggio del cuore. Ogni pagina di “IN UN SOFFIO D’AMORE” è un invito a riflettere sul valore della famiglia, della solidarietà e dei sentimenti in un mondo – quello in cui viviamo – che è in continua evoluzione.

INFO:

Ulteriori info sull’Autrice si possono trovare al sito ufficiale www.annamariafarricelli.com