Uscito “Ho pianto tanto a Tripoli – La quarta avventura di Picasso & Valeri – I delitti degli anni ruggenti”

Lo scrittore fiorentino di nascita e romano d’adozione Mario Pieri, noto con il nome d’arte di Tommaso Picasso, torna dopo una serie di riconoscimenti letterari con Ho pianto tanto a Tripoli – La quarta avventura di Picasso & Valeri – I delitti degli anni ruggenti (Youcanprint).

Roma, 1932. Giovan Battista Picasso, redattore di spettacoli del Messaggero, incontra per caso una sua vecchia conoscenza di quando aveva vissuto a Tripoli, all’epoca fiorente colonia italiana. Ma il destino è bizzarro: un giorno in cui Picasso si reca di nuovo a visitarlo, l’uomo viene trovato morto nella sua biblioteca.

Il commissario Valeri, amico del giornalista, si trova ben presto a indagare, oltre che sul delitto, anche su uno strano furto subìto dalla vittima. Almeno tre sono i sospettati, tutti con solide motivazioni. Mentre viene vagliato ogni indizio, ci si interroga su come l’assassino abbia potuto agire. Il mistero arrovella Picasso non meno del suo sentimento per Giulia, un’attrice piacevole e intelligente, con la quale ha condiviso una recente e drammatica vicenda.

“In questa quarta avventura della serie Picasso & Valeri – I delitti degli Anni Ruggenti sono entrato più a fondo nei sentimenti dei protagonisti – ha dichiarato l’autore.

Il giornalista Giovan Battista Picasso deve affrontare il suo recente passato, ossia gli anni vissuti in Libia, fiorente colonia italiana. Ma anche il suo futuro, cioè la relazione con l’attrice Giulia, figura di ragazza moderna che non vuole rinunciare alla sua indipendenza, nonostante il regime imponga alla donna l’esatto contrario. In tutto questo, entrambi si trovano coinvolti in un doppio crimine, con il commissario Valeri impegnato in una sorta di partita a scacchi con vari personaggi sospetti e in cerca della soluzione di un classico ‘delitto della camera chiusa’.

Ho letto, del resto, più volte un’affermazione secondo cui ogni giallista, almeno una volta nella vita, si mette alla prova in tal senso. Ci ho voluto provare anch’io e i lettori diranno se il tentativo sia riuscito bene.

La stesura del romanzo è stata complessa, proprio per ideare un meccanismo credibile e misterioso, che solo la sagacia dell’ispettore Valeri, con l’aiuto del giornalista G.B. Picasso, poteva risolvere. Ma è stata anche divertente, perché mi ha permesso di approfondire gli aspetti umani dei protagonisti e dei comprimari, inseriti in un contesto del passato: gli anni Trenta a Roma.

Alla fine, la soluzione del crimine (anzi, di due crimini) rappresenta soprattutto un’opportunità per dare una vita propria ai personaggi coinvolti”.

Pieri, o potremmo dire Picasso, torna quindi a far parlare di sé dopo aver dato vita, nel 2020, al giornalista genovese Giovan Battista Picasso e al commissario romano Antonio Valeri nel suo primo romanzo mystery Un Natale sbagliato e averli poi fatti tornare in Omnia Romae cum pretio – A Roma tutto ha un prezzo (La seconda avventura di Picasso & Valeri, romanzo 3° classificato a Giallofestival 2022 e 1° nella categoria “migliore trama”) e in L’Occhio del Duce (La terza avventura).

Dati tecnici

Titolo: Ho pianto tanto a Tripoli

Sottotitolo: La quarta avventura di Picasso & Valeri – I delitti degli anni ruggenti.

Uscita: 20 novembre 2024

Costo: euro 12,00

Casa editrice: Youcanprint

Numero pagg: 240

ISBN: 979-1222774282

Formato: 15 x 21, brossura, copertina patinata plastificata

Editore: https://store.youcanprint.it/ho-pianto-tanto-a-tripoli/b/44776556-9566-5900-af4a-034a6d4154e0

Amazon: https://www.amazon.it/pianto-tanto-Tripoli-Tommaso-Picasso/dp/B0DNQWCH5R/

IBS: https://www.ibs.it/ho-pianto-tanto-a-tripoli-libro-tommaso-picasso/e/9791222774282

– – – –

Costo: euro 2,99

Casa editrice: Amazon

ASIN: B0DP5BCCZ8

Formato: kindle

Mario Pieri

Nato a Firenze nel 1962, dopo gli studi classici si è laureato in ingegneria elettronica. Vive a Roma.

Nel 2020, con il nome d’arte di Tommaso Picasso, ha pubblicato il suo primo romanzo mystery, Un Natale sbagliato (ISBN 9791220303217). In esso hanno fatto la loro apparizione il giornalista genovese Giovan Battista Picasso e il commissario romano Antonio Valeri; entrambi sono protagonisti di una serie di polizieschi ambientati nella Roma fascista degli Anni Venti e Trenta: “I delitti degli Anni Ruggenti”. Il secondo libro della serie, Omnia Romae cum pretio – A Roma tutto ha un prezzo (Damster ISBN 9788868105150) nel giugno del 2022 si è classificato terzo tra i romanzi al concorso Giallofestival 2021/2022 (primo nella categoria “migliore trama”).

Nel settembre del 2023 e nel novembre 2024, rispettivamente, sono uscite nelle librerie e presso il sito dell’editore la terza e la quarta avventura di Picasso&Valeri: L’Occhio del Duce (ISBN 9791221496666) e Ho pianto tanto a Tripoli (ISBN 9791222774282).

INFO: https://paginestoriche.wixsite.com/picassovaleri

Nel 2022, Mario Pieri ha ricevuto (con il suo vero nome) la menzione d’onore nella sezione Storico/Giallo al concorso letterario C’era e c’è… una Regina rosa. Il relativo racconto Il trionfo del gusto è stato pubblicato in ebook all’interno dell’antologia C’era una volta e c’è… una regina rosa 2022 (Edizioni del Loggione, marzo 2023).

L’anno seguente, il racconto Il coltello d’oro è stato inserito nell’antologia Racconti a tavola 2023 – Vol. 3 (ISBN 9788833374574); quello dal titolo Trent’anni dopo nell’antologia Racconti storici 2023 – Vol. 2 (ISBN 9788833374628); infine, Hotel de Inmigrantes in Racconti liberi 2023 – Vol. 3 (ISBN 9788833375113). I tre titoli sono stati pubblicati da Historica Edizioni.

Il racconto Agguato a Testaccio è risultato uno dei vincitori del Concorso Letterario AG NOIR 2023 e, di conseguenza, pubblicato nell’antologia Onda Noir – Segreto edita da InSedicesimo (ISBN 9788899866747).

Il racconto CAPTCHA è stato scelto per la pubblicazione sulla rivista Offline n.21 “Umanità” del 27/9/2023: www.rivistaoffline.it/wp/2023/09/27/offline-n-21-umanita/

Inoltre, nell’ottobre 2024, è giunto sesto al Concorso Letterario Nazionale Aladei 2024 e pubblicato nell’antologia La mente artificiale. Narrazioni tra uomo e macchina (ISBN 9791255570684).

Nel novembre 2023 è stata edita da Atlas Books Italy l’antologia di racconti gialli Veleno (ISBN 9798866936786) con all’interno Supereroi di provincia, a firma ancora Mario Pieri.

Il racconto Il fabbro di Lipsia è stato inserito nella raccolta Pagine Gialle Vol. 1 pubblicata da di ChiPiùNeArt Edizioni (ISBN 9791280906502). Il romanzo Assassinio al comitato rionale è stato finalista al primo concorso letterario Amelia in giallo indetto da Note di carta e Golem edizioni (ottobre 2024).