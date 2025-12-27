Il libro: “Una vita non basta” di Enrico Galiano | Recensione di Mario Bresciano

Galiano è un insegnante e, dalla lettura dei suoi libri, deduco che dev’essere bravissimo e capace di affascinare i suoi studenti. Ogni suo libro è denso di significato e fa riflettere.

Il protagonista è Teo, un sedicenne che si sente infelice e incompreso ed è preda di un malessere che lui chiama La Cosa, che lo induce a compiere anche azioni sbagliate. Va male a scuola e non ha un buon rapporto con il padre, mentre la madre è andata via. L’unica persona con la quale ha un forte legame è la sua amica Peach. Per una sua malefatta a scuola viene costretto a svolgere un servizio sociale di pulizia dei giardini pubblici. Mentre lavora, sogna di poter avvicinare una ragazza che gli piace molto, Sofia che alla fine incontra. Sarà lei a cercarlo, mentre lui, preda di costante insicurezza, si tira indietro. Su una panchina un vecchio insegnante, il professor Bove, lo osserva e instaurerà un insolito rapporto di fiducia e confidenza. Lo condurrà in vari posti e, parlandogli di filosofia e di miti greci, lo porterà a prendere coscienza delle proprie capacità e limiti, a dare una risposta alle domande e a porre rimedio alle proprie insicurezze. Teo finalmente riuscirà a ricucire il rapporto con il padre, si accorgerà che prova per Peach un sentimento che va molto al di là dell’amicizia e imparerà ad affrontare tutte le sue paure a vincerle.

Galiano sa parlare al cuore dei giovani, ma anche degli adulti e fa riflettere. I suoi personaggi sono vivi e si fanno amare. Non dimenticheremo Teo, Peach e quel saggio professor Bove, simpatico eroe anche di altri romanzi.

Mario Bresciano

Il Giudice Mario Bresciano

Il libro:

Enrico Galiano, “Una vita non basta”, Garzanti ed., 2024

https://amzn.eu/d/8fSEQA8