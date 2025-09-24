Una nuova voce della musica italiana: Marialuna

Cantante marchigiana, nata 22 anni fa a Castelleone di Suasa (Ancona) ma ormai veronese di adozione, è una forza della natura dallo sguardo dolce e profondo che esprime un amore incontenibile per la musica rock-pop con predilizione per il sound di Tina Turner.

Marialuna, ha conseguito a marzo 2025 la Laurea Triennale in Canto Pop/Rock con il massimo dei voti al Conservatorio Francesco Venezze di Rovigo (RO). Vanta una solida esperienza live in Italia e all’estero, esibendosi con diverse formazioni musicali quali Superstar show, Marymoon project e altri.

Finalista e vincitrice di numerosi concorsi nazionali, come Sanremo Junior al Casinò di Sanremo nel 2014 (menzione speciale stampa e giuria), finalista al concorso “Vocine di Castrocaro” anno 2015, vincitrice del concorso internazionale “Moda e Spettacolo” di Sicilia anno 2017 e finalista del concorso “Emozioni Live” al Teatro comunale del Casinò di Sanremo trasmesso da Mediaset sul canale La5 e con servizio su TGCom24. Ha partecipato come cantante ufficiale di Miss Italia Marche dal 2017 al 2023. Ha collaborato come corista live con artisti di fama come Carlo Marrale dei Matia Bazar, Annalisa Minetti, Demo Morselli, Elio (Elio e le storie tese) ed è attualmente corista live di Johnson Righeira.

Dal 2025 è impegnata in un nuovo progetto discografico, supportata da un team di musicisti, autori, arrangiatori e produttori di talento.

IL BRANO: “LIBERA”

“LIBERA” è il primo singolo del nuovo percorso artistico di Marialuna, cantante emergente che sta per entrare nel magico mondo della musica italiana. Libera è un brano che parla del coraggio di spogliarsi da tutte quelle paure invisibili che ci impediscono di fare il primo passo verso noi stessi. Un atto di amor proprio! Il brano è una ballad pop/rock leggero, che prende ispirazione dal soft rock americano e British, caratterizzato dal timbro scuro ma deciso di Marialuna.

Brano che anticipa l’uscita di altri singoli programmati tra il 2025-2026 e supportati da autori, musicisti e arrangiatori che collaborano con entusiasmo con Marialuna aiutandola a valorizzare quanto esprime nelle sue canzoni originali.

Presto Marialuna e i suoi brani saranno protagonisti sui mass-media italiani e su tutte le piattaforme social.

Con Libera, Marialuna vuole far tornare in voga il pop/rock con un occhio agli Anni ’90, e con quel tocco di nostalgia che non tralascia la freschezza della musica contemporanea.