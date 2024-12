Una nuova  Fille Du Régiment  firmata  da  Damiano Michieletto debutta a Monaco Di Baviera

Protagonisti sul palco Pretty Yende e Xabier Anduaga insieme all’attrice Sunnyi Melles nei panni della Duchesse de Crakentorp. In scena al Nationaltheater dal 22 dicembre 2024

Dopo il successo di Aida nel 2023, Damiano Michieletto torna alla Bayerische Staatsoper con una nuova produzione della Fille du régiment. L’ópera comique francese in due atti di Gaetano Donizetti su libretto di Jules-Henri Vernoy de Saint-Georges e Jean-François Bayard viene messa in scena a Monaco a partire da domenica 22 dicembre 2024, a quasi novant’anni dalla sua ultima esecuzione. L’allestimento pone al centro la ricerca della propria identità.

«La storia si muove tra due livelli: la natura e la città. La natura – racconta Michieletto – come simbolo di un mondo istintivo e spontaneo e la città come mondo di belle maniere e alta cultura. Lo spettacolo mette in contrapposizione questi due aspetti, con costumi stravaganti e personaggi allegri, che proprio alla fine si liberano dalle etichette sociali e possono assumere felicemente la propria identità».

La direzione musicale è affidata a Stefano Montanari. La scenografia è di Paolo Fantin e il light design di Alessandro Carletti, entrambi già accanto al regista nel debutto bavarese del 2023. I costumi sono di Agostino Cavalca e le coreografie di Thomas Wilhelm. La drammaturgia è curata da Saskia Kruse e Mattia Palma.

Sul palco il soprano Pretty Yende nella parte di Marie, il tenore Xabier Anduaga in quella dell’innamorato Tonio e Dorothea Röschmann nel ruolo della Marquise de Berkenfield. La celebre attrice Sunnyi Melles, protagonista del film Triangle of Sadness, premiato a Cannes con la Palma d’Oro, interpreta la Duchesse de Crakentorp. Misha Kiria è Sulpice. Completano il cast Martin Snell nella parte di Hortensius, Christian Rieger in quella del caporale e Dafydd Jones nei panni del paesano.

Lo spettacolo è una coproduzione della Bayerische Staatsoper e del Teatro San Carlo di Napoli, dove andrà in scena dal 18 al 27 maggio 2025.

Per ulteriori informazioni consultare il seguente link:

https://www.staatsoper.de/en/productions/la-fille-du-regiment/2024-12-22-1800-14778