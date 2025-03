Una chiacchierata con l’artista Rosaria Schillaci | di Meri Lolini

Oggi incontriamo Rosaria Schillaci. Lei è un’artista eclettica, infatti è cantautrice, cantante, pittrice ed aspirante attrice. Con Rosaria entriamo in un mondo dove trionfa l’arte nelle varie forme e nelle varie manifestazioni con un coinvolgimento di emozioni ed un arricchimento culturale veramente importante. Lei è conosciuta con il nome d’arte GLORIA. Ora le chiediamo, che ci racconti la sua valenza artistica nelle sue varie forme.

La mia creatività è sbocciata in un periodo strano della vita…durante il lockdown… Doveva essere una fase critica per tutti, invece per me è stato motivo di rinascita, che mi ha fatto capire cosa volessi fare veramente nella vita, con consapevolezza e determinazione. Ovvero… cantare, dipingere, scrivere e recitare. Tutte queste arti mi rendono una persona libera, gioiosa, appagata, indipendentemente se avrò tanto successo!!! Cerco sempre novità e non mi accontento…

Sarebbe interessante conoscere le tecniche che usi nella pittura e quali sono i soggetti delle tue opere.

Sono una pittrice versatile, mi piace spaziare dal carboncino, alla grafite, ai gessetti e pastelli colorati, acquerelli, pittura acrilica su tela e da poco pittura ad olio. Anche i soggetti che rappresento sono diversi: il mare, le montagne, i fiori, i ritratti, i paesaggi, e la pittura astratta, ecc. Quello che li accomuna è però il marcato senso di libertà, leggerezza e l’immediatezza nel trasmettere emozioni…

Quali sono le emozioni che provi quando le tue opere sono esposte nelle mostre?

Provo un senso di gratitudine e felicità, quando qualcuno nota il mio quadro e nello stesso tempo mi piace molto commentare con gli altri artisti le opere, scambiandoci dei consigli.

Raccontaci qualcosa degli eventi espositivi ai quali hai partecipato e dove sono stati allestiti.

Lo scorso gennaio 2025 ho partecipato ad una Mostra Internazionale a Venezia: “Lo Stato dell’Arte ai tempi della 60° Biennale di Venezia” che si è tenuta a Palazzo Pisani Revedin, grazie all’invito del Critico e Storico dell’Arte, Professore Giorgio Gregorio Grasso. La mia opera, il ritratto di Frida Kahlo, è stato inserito nel catalogo della Mostra.

A maggio del 2022, sono stata invitata ad una mostra: “L’Arte si Mostra”, che si è tenuta a Palazzo Ferrajoli, Piazza Colonna, Roma. Ho esposto tre mie opere e precisamente un carboncino, un acrilico su tela ed un’altra versione di Frida Kahlo realizzata con pastelli e gessetti colorati. Anche in questo caso le mie opere sono state inserite nel catalogo della mostra.

Ora ci piacerebbe sapere qualcosa del tuo impegno di cantautrice e cantante e dei tuoi dischi.

Sonouna cantautrice, mi piace scrivere e cantare, non solo testi autobiografici, ma anche altri che parlano di vita, amore, liberta ’ e temi attuali… Ho realizzato un EP, quattro inediti all’attivo ed adesso mi sto impegnando alla realizzazione di musica nuova, qualcosa di importante che bolle in pentola…work in progress!!!

Cosa ci racconta di Gloria, aspirante attrice, sia delle sensazioni durante la recitazione e quali sono i personaggi che ha interpretato?

Mi piacerebbe lavorare nel mondo del cinema e del teatro, perché la recitazione mi affascina molto, è un altro modo di trasmettere emozioni ed emozionarmi. Attualmente scrivo poesie, brevi racconti e monologhi. L’ ultimo monologo che ho scritto e interpretato si intitola:” Il potere della risata”, dove attraverso passaggi ironici, c’è una sorta di cruda verità. Attualmente questo è disponibile sul mio canale YouTube. Amo le parti sia di commedia che drammatiche.

opera di Rosaria Schillaci

Sui social mi potete trovare su:

– facebook, Rosaria Schillaci

– instagram: _gloria__artista

– youtube: GLORIA

Ringraziamo, Rosaria Schillaci in arte Gloria, di questi racconti artistici che ci ha fatto conoscere.