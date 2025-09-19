Una chiacchierata con il giornalista Alessandro Claudio Giordano

di Meri Lolini

Alessandro Claudio Giordano vanta un percorso ricco e poliedrico, con esperienze sia nella carta stampata che nel panorama radiofonico locale ed è un giornalista pubblicista che ha curato molti interessi sia culturali che sociali. Ora chiediamo a Sandrino di presentarsi e di raccontarci qualcosa sulle sue varie esperienze culturali come la scrittura e la conduzione radiofonica.

Ho sempre cercato di fare cosa mi interessava di più. E ciascuna delle attività che ho svolto mi ha regato qualcosa. La radio, vissuta poco più che ventenne tanti anni orsono, la sintesi, le esperienze di redazione e correttore bozze l’abitudine a rispettare scadenza e cercare di rispondere alle esigenze che un pezzo di cultura vuole e che sono diverse da uno scritto di cronaca. Il giornalismo mi ha aiutato a rompere gli indugi di raccontare il mio punto di vista senza paura di un contradditorio anche feroce. Le mie esperienze nell’ambito associazionistico mi hanno aperto agli altri, aiutandomi a capire che impariamo molto frequentando gente anche di idee diverse dalle nostre.

La tua propensione all’impegno si riflette nella partecipazione all’attività di più associazioni: come presidente di Altra Idea Cuneo e sarebbe interessante conoscere i progetti affrontati, quali sono le attività svolte ed i soggetti coinvolti in queste iniziative.

Credo sia importante dare dimensione al proprio impegno. Sin da ragazzo ho cercato d’impegnarmi. Altra Idea è stata fortemente voluta da me ed altri tre amici che condividevano la passione per il sociale. Così adeguata la struttura abbiamo proposto un percorso che avesse un impatto sociale. In più di dieci anni di attività abbiamo impegnato le nostre forze per esplorare il mondo dell’adolescenza: disturbi alimentari, dipendenze, hikikomori e poi ancora l’autismo, il DSA ed i metodi compensativi e poi il “White Wall” una manifestazione di libera espressione creativa dove narrativa, poesia, fumetti, musica ed arte si confrontavano. Una brutta malattia ci ha portato via lo scorso luglio Piero Goletto, con me uno dei fondatori dell’associazione. A novembre ripartiremo con altre iniziative sempre seguendo la traccia degli anni scorsi.

In questi giorni è stato pubblicato il tuo libro :” Mi ricordi una canzone “ e qui entriamo nella storia della musica italiana, prendendo in considerazione non solo le note e le melodie, ma anche i cambiamenti profondi che ha avuto la nostra società. Sarebbe interessante che tu ci parlassi di questo cammino parallelo tra la musica e la società, sottolineando l’intento dei vari cantautori e dei gruppi musicali ,che hanno tracciato questo percorso.

La musica segna i momenti più importanti della nostra quotidianità. Ed oggi come in passato un motivo oppure più semplicemente una melodia anche sussurrata ci lega a ricordi o momenti che associamo a quell’autore o quella frase sentita e ripetuta tante volte. Una società si rispecchia nelle canzoni lo si voglia o no. E non necessariamente attraverso i concorsi canori più celebrati. Tant’è che scorrendo le pagine del libro probabilmente si troveranno si canzoni celebri, ma anche altre che ci hanno fatto sognare, pensare, sorridere e qualche volta ascoltandole ci hanno fatto scendere qualche lacrima. La canzone genera emozione.. lo si voglia o no.

Come è la struttura di questo libro? Segue la storia dell’evoluzione della musica o anche il valore dei testi?

Il libro può essere letto in ordine di pagina, oppure scegliendo il decennio, che si preferisce approfondire. Ho fatto questa scelta perché immagino prevalga in chi vorrà leggerlo la curiosità per il periodo, il momento storico a cui si associano le esigenze e le aspettative di un paese che è stato ed è in continua evoluzione sociale. Le canzoni sono ottime interpreti del sentito comune. Un tempo, ed io lo ricordo ancora, era abituale sentire in strada il fischiettare un motivo celebrato alla tivù oppure alla radio o ancora qualche vecchia canzone popolare. Questo perché la gente viveva diversamente la propria quotidianità senza vincoli di appartenenza. Oggi nostro malgrado, siamo spinti verso una più comoda omologazione… piccola o grande. Seguiamo un format proposto ed approvato all’unanimità. Abbiamo perso la voglia di sperimentare. Per questo il libro non segue un fil rouge, ma fornisce semplicemente degli elementi, che associati definiscono un momento.. proponendo al lettore gli elementi per l’analisi. Tutto qui.

Hai voluto sottolineare che alcuni brani sono divenuti veri e propri inni generazionali; altri hanno accompagnato svolte epocali, momenti di gioia o di crisi, mutamenti nei costumi e nel linguaggio.Tutti, a modo loro, raccontano qualcosa di noi e del nostro Paese. Quali sono i parametri ed i criteri che hanno supportato la tua scelta sia sui pezzi che sugli artisti?

Si è vero. ci sono canzoni che hanno raccontato svolte importanti nella storia del paese. Da “Balocchi e profumi”, a “Ma cos’è questa crisi”, poi Mille lire al mese”, “Un uomo in frac”, “ Papaveri e papere”, ed ancora “Ma che freddo fa” a “La libertà”, ai più recenti “Sally”, “Signor tenente”. tante canzoni, sono più di un centinaio, analizzate e raccontate.

Quale è il messaggio che arriverà a chi leggerà questa tua opera? Preciso che tu consigli di lasciarsi guidare sia dalla curiosità in questo panorama musicale che dai testi molto vari che dalle emozioni sia del presente che il progresso sociale, che hanno generato.

La mia è un’antologia della canzone, che più volte ho sottolineato, non vuole essere esaustiva solo immaginare un percorso guidato tracciato per decennio, cercando il brano che in quel preciso momento,ha rappresentato qualcosa. Ho utilizzato la mia curiosità, rintracciato i brani, ascoltandoli e ripensando a quale fosse il messaggio proposto. Ovvio che io abbia delle preferenze, ma si inquadrano in un contesto dove appunto la condizione sociale va di pari passo con la società del tempo.. Io propongo quanto ho ritenuto fosse importante…a discrezione del lettore…

Ringraziamo Alessandro Claudio Giordano di averci regalato il suo tempo destando in noi la curiosità di leggere il suo libro.