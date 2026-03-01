UN PREZIOSO GUARNERI DEL GESÙ DEL 1725 PER BOMSORI KIM AL SUO DEBUTTO CON L’ORCHESTRA RAI

Il 4 e 5 marzo con Fabio Luisi sul podio che propone la Quarta Sinfonia di Franz Schmidt, per la prima volta a Torino

«Un requiem per mia figlia». Così il compositore austriaco Franz Schmidt definì la sua Sinfonia n. 4, scritta nel 1932 in memoria della figlia prematuramente scomparsa, che l’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai e il suo Direttore emerito Fabio Luisi propongono per la prima volta a Torino nel concerto di mercoledì 4 marzo alle ore 20 (turno blu) all’Auditorium Rai “Arturo Toscanini”. Replica, sempre a Torino, giovedì 5 marzo alle 20.30 (turno rosso) anche in diretta su Radio3 e in live streaming su raicultura.it.

Direttore italiano dalla carriera autenticamente internazionale e vincitore di un Grammy Award, Fabio Luisi ricopre importanti incarichi presso la Dallas Symphony Orchestra e la NHK Symphony Orchestra di Tokyo. Del compositore austriaco Franz Schmidt, figura di spicco del tardo romanticismo viennese, ha inciso tutte e quattro le sinfonie, contribuendo in modo decisivo alla sua riscoperta. Considerata il suo testamento spirituale, la Quarta Sinfonia fu composta a partire dal 1932 in memoria della figlia morta improvvisamente dopo la nascita del suo primo bambino. Concepita come un vero e proprio Requiem strumentale, si distingue per la sua rigorosa forma ciclica. Fu eseguita per la prima volta a Vienna il 10 gennaio 1934 sotto la direzione di Oswald Kabasta. Luisi la propone per la chiusura di un concerto che si apre invece con l’Ouverture dell’operaEuryanthe di Carl Maria von Weber, considerata uno dei capolavori del romanticismo tedesco e particolarmente amata da Wagner. Se il Freischütz consacrò il compositore come padre dell’opera nazionale tedesca, è con Euryanthe – scritta nel 1823 – che Weber tentò il passo più audace: la creazione di un lavoro che mirava alla perfetta fusione tra le arti. L’Ouverture rimane la pagina più emblematica: il suo attacco “infuocato” e luminoso a piena orchestra anticipa soluzioni ritmico-melodiche che troveranno piena fioritura nel Lohengrin wagneriano.

Al centro della serata il Concerto in mi minore per violino e orchestra op. 64 di Felix Mendelssohn-Bartholdy, che aprì le porte ai grandi concerti per violino dell’età romantica. La pagina, ideata a partire dal 1838, venne completata solo nel 1844 con dedica al violinista Ferdinand David, che lo suonò per la prima volta del 1845 al Gewandhaus di Lipsia. A interpretarlo, con l’Orchestra Rai e Fabio Luisi, è chiamata Bomsori Kim, prima violinista sudcoreana a firmare un contratto in esclusiva per Deutsche Grammophon. Classe 1989, Kim unisce una tecnica impeccabile a un approccio moderno al grande repertorio. Ha suonato con le più prestigiose orchestre al mondo, come la New York Philharmonic e la San Francisco Symphony, oltre che nei più importanti teatri e sale da concerto, dalla Carnegie Hall di New York e la Musikverein di Vienna, dalla Berliner Philharmoniea alla Royal Albert Hall di Londra. Suona il prezioso violino Guarneri del Gesù, “ex-Moller” del 1725, dal valore inestimabile, concessole in prestito dalla Samsung Foundation of Culture e dalla Stradivari Society di Chicago.

INFO:

I biglietti per il concerto, da 9 a 30 euro, sono in vendita online sul sito dell’OSN Rai e presso la biglietteria dell’Auditorium Rai di Torino. Informazioni: 011.8104653 – biglietteria.osn@rai.it.