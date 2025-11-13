Un giardino del cuore

Negli occhi di Sara, figlia autistica di sedici anni, Davide Faraone si specchia e si racconta, offrendo al mondo una storia di amore e di lotta per comprendere e accettare senza condizioni.

La scoperta dell’autismo, quando Sara era solo una bambina di due anni, segna l’inizio di un viaggio interiore che si snoda attraverso le pagine di questo libro, un’opera di confessione e di introspezione che getta luce su un mondo visto con occhi liberi da pregiudizi. Le esperienze di un padre e di un uomo politico si intrecciano con altre storie di vita, volti incontrati lungo il cammino, creando un arazzo narrativo complesso e intimo.

Davide Faraone, nato a Palermo nel 1975, Senatore della Repubblica dal 2018, ha percorso una carriera segnata da impegni istituzionali significativi, tra cui la promozione della prima legge sull’autismo in Italia e la legge sul “dopo di noi”. La sua testimonianza pubblica è stata anche fisica, con uno sciopero della fame a sostegno delle persone con disabilità. Presidente della Fondazione Italiana per l’Autismo dal 2015, ha dato vita a numerose iniziative per sostenere le famiglie e sensibilizzare l’opinione pubblica.

Come scrisse Alda Merini, “La sensibilità non è donna, la sensibilità è umana. Quando la trovi in un uomo diventa poesia”. In queste parole risiede l’essenza dell’opera di Davide Faraone, un canto di amore e di impegno che cerca di costruire un futuro più consapevole, un futuro in cui ogni essere umano possa trovare il proprio posto nel mondo. Nel labirinto della paternità, un padre si perde e si trova negli occhi di sua figlia. Un mondo di silenzi e di parole non dette, dove la comunicazione diventa un’arte sottile, fatta di sguardi, di gesti e di colori. Davide, si immerge in questo mondo con una determinazione che rasenta l’ossessione, cercando di comprendere il linguaggio segreto della figlia. E in questo viaggio, scopre che la felicità non è una meta, ma un percorso, un sentiero tortuoso che si snoda attraverso le sfumature dell’anima umana.

La nascita di Sara è poesia che si trasforma in un’opera d’arte. Il padre, in preda all’ansia e alla paura, si aggrappa alla fragile vita della figlia come a un filo di Arianna.

Ma è proprio in quei momenti di fragilità che scopre la sua vera forza, la capacità di amare senza condizioni, di vedere il mondo attraverso gli occhi di Sara. Il loro linguaggio segreto diventa un rifugio, un mondo a parte dove la felicità è possibile, dove il padre può essere se stesso, senza maschere o finzioni.

Ecco, in questo libro, ci racconta la sua storia, una storia di amore, di sacrificio e di redenzione, che ci ricorda che la felicità è una scelta, una prospettiva che possiamo scegliere di adottare ogni giorno. Come dice la canzone di Samuele Bersani, “Basta passare la voce che il mostro è cattivo…”. Il mostro, in questo caso, è la paura, l’ignoranza e la mancanza di comprensione. Ci mostra che possiamo sconfiggere il mostro, possiamo trovare la felicità, se solo siamo disposti a vedere il mondo con gli occhi di chi è diverso da noi. Nel ginepraio della mente umana, dove la realtà si distorce e la follia si cela dietro le porte chiuse degli istituti, l’autore ci guida in un viaggio allucinante. La descrizione dell’istituto, con le sue pareti tinteggiate e i bagni puliti, cela una realtà più profonda e più oscura. I pazienti, come uccelli in gabbia, producono oggetti senza senso, mentre i dipendenti, come automi, seguono le loro routine senza speranza. Mi ricorda a tratti un testo di Kazuo Ishiguro:”Non lasciarmi”.

La critica dell’autore si appunta sulla società che accredita e finanzia queste strutture, anziché cercare di aiutare le persone a vivere una vita più dignitosa. La descrizione della “stanza della crisi”, con le sue pareti azzurre e vuote, è un simbolo potente della disperazione e della solitudine che regnano in questi luoghi.

Ma in mezzo a tanta desolazione, Davide trova una nota di speranza nella sua relazione con Sara. La scena in cui disegnano insieme, creando un mondo di fantasia e di colore, è un momento di pura gioia e di connessione. La canzone di De Gregori, “Alice guarda i gatti”, diventa un leitmotiv che accompagna la narrazione, sottolineando la bellezza e la fragilità della vita.

L’autore riflette sulla sua esperienza e sulla sua percezione della realtà, sottolineando l’importanza di occuparsi delle persone che soffrono e di trovare modi per arginare il dolore. La conclusione è che la vera ricchezza interiore si trova nella connessione con gli altri e nella capacità di vedere il mondo con occhi nuovi e sensibili. Ho avuto modo di descrivervi alcuni passaggi di questo libro, e vorrei invitare voi a perdervi nelle sue pagine, poiché in esse si cela una verità profonda e commovente. L’autismo non è una malattia da curare, ma è un modo diverso di essere, e tra i modi di essere è il più meraviglioso, non qualcosa da sradicare, ma un giardino del cuore dove fioriscono i più belli e i più rari di tutti.

Stefania Lo Piparo