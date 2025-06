Un brano di Loriana Lana nel cortometraggio del regista americano Adrian Miranda

“È raro che la canzone di un autore italiano venga inserita in un film, in questo caso un cortometraggio, americano. Sono felice ed emozionata che il regista newyorchese Adrian Miranda, Award Winner, noto per la serie Rock, abbia scelto “Dove capita” cantata da Walter Nestola, protagonista della pellicola”.

Queste le parole di Loriana Lana, musicista romana, premio Massimo Troisi alla carriera.

“ROOTS” è un cortometraggio intimo ambientato a New York che racconta una giornata nella vita di Gian, un uomo malato che affronta con dignità la sua condizione. Attraverso gesti quotidiani – annaffiare le piante, accarezzare la moglie ancora addormentata, incontrare un amico – il film mostra la lotta silenziosa e la forza interiore di chi vive con una malattia. Nonostante la stanchezza e i momenti di sconforto, Gian continua a muoversi, a cercare contatto, a prendersi cura di ciò che ama. La relazione con la moglie è fatta di silenzi e gesti pieni d’amore. L’amicizia con Juan offre leggerezza, ma anche il confronto necessario per esprimere la fatica. Il titolo “ROOTS” (radici) richiama ciò che ancora lo tiene legato alla vita: l’amore, la natura, l’affetto sincero. Con uno stile sobrio e poetico, il film riflette sulla fragilità, sulla resistenza e sulla bellezza dei piccoli gesti. È un omaggio a chi combatte in silenzio e continua a credere nella primavera, anche in pieno inverno. Girato interamente a New York, il corto si concentra su dettagli, luci naturali e dialoghi essenziali. Non c’è retorica, solo umanità. Il film alterna dialoghi in inglese e italiano, con uno stile visivo sobrio ed emotivo.

Regia e sceneggiatura di Adrian Miranda.

Storia di Walter Nestola.

Cast: Walter Nestola (Gian), Adrian Miranda (Juan), Rose De Candia (Wife).

DOP e montaggio: Jack Romashoff

Suono in presa diretta: Jack Romashoff

Sound Design: Rocio Garcia

Script Supervisor/1st AC: Tap Rudra

Musica originale: Dove Capita di Loriana Lana, cantata da Walter Nestola. Studio Chirco Edizioni Musicali e Cinema, Crema.

Una produzione Uptown Actors

FILM: https://youtu.be/uP9fSLuotRY

“It is rare that the song of an Italian author is included in an American film (short film). I am happy and excited that the New York director Adrian Miranda, Award Winner, famous for the series Rock, has chosen “Dove capita” sung by Walter Nestola, protagonist of the film”. These are the words of Loriana Lana, roman musician, Massimo Troisi award for lifetime achievement.

“ROOTS” is an intimate short film set in New York City that captures a day in the life of Gian, a man living with illness who faces his condition with quiet dignity.

Through small, everyday actions—watering his plants, gently touching his sleeping wife, meeting a friend—the film portrays the silent struggle and inner strength of those dealing with sickness.

Despite fatigue and discouragement, Gian keeps moving, seeking connection, caring for what he loves.

His relationship with his wife is built on silence and tender gestures, while his friendship with Juan brings moments of levity and the space to express hardship.

The title “ROOTS” reflects what still grounds him in life: love, nature, sincere affection.

With a restrained and poetic style, the film reflects on fragility, resilience, and the beauty of small acts.

It’s a tribute to those who fight quietly and still believe in spring, even during the longest winter.

Shot entirely in New York, the short focuses on detail, natural light, and essential dialogue—there’s no rhetoric, only humanity.

The film blends English and Italian dialogue with a delicate, emotional visual style.

A film by Uptown Actors

Story by Walter Nestola

Directed and written by Adrian Miranda

Script Supervisor Tap Rudra

Cast: Walter Nestola (Gian), Adrian Miranda (Juan), Rose De Candia (Wife)

Director of Photography & Editor: Jack Romashoff

Production Sound: Jack Romashoff

Sound Design: Rocio Garcia

Original Song: Dove Capita by Loriana Lana, performed by Walter Nestola

Published by Studio Chirco Edizioni Musicali e Cinema, Crema

FILM: https://youtu.be/uP9fSLuotRY

