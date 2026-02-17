TUTTO BEETHOVEN PER I PROSSIMI CONCERTI DELL’ORCHESTRA SINFONICA SICILIANA DIRETTI DA FRANCESCO ANGELICO

Ospite la violinista Ellinor D’Melon solista del Concerto op. 61 in programma con la Sinfonia n. 7 op. 92

Politeama Garibaldi

venerdì 20 febbraio, ore 20.30

sabato 21 febbraio, ore 17.30

Due tra le pagine più amate di Ludwig van Beethoven costituiscono il programma dei concerti dell’Orchestra Sinfonica Siciliana in programma venerdì 20 febbraio alle ore 20.30 e sabato 21 febbraio alle ore 17.30 al Politeama Garibaldi. Sul podio sale il siciliano Francesco Angelico, affiancato dalla violinista cubana di origine jamaicana Ellinor D’Melon, interprete del celebre Concerto per violino in re maggiore op. 61, seguito dalla Sinfonia n. 7 in la maggiore op. 92.

Il Concerto per violino, scritto nel 1806, è una delle pagine più luminose e cantabili di Beethoven. Fin dall’inizio l’orchestra crea un’atmosfera elegante, nella quale il violino entra con naturalezza, quasi raccontando una storia. Non è un brano pensato solo per mettere in mostra il virtuosismo del solista, ma un dialogo continuo tra strumento e orchestra, fatto di momenti intensi alternati a passaggi più delicati. Il movimento centrale, di grande dolcezza e lirismo, sospende il tempo in un clima raccolto, mentre il finale riporta leggerezza, con un ritmo vivace, danzante e coinvolgente.

Protagonista di questa pagina è Ellinor D’Melon, violinista di fama internazionale, considerata tra le giovani interpreti più interessanti della sua generazione. Nata in Giamaica da famiglia cubana, si è imposta in importanti concorsi europei e si esibisce regolarmente con orchestre celebri. Il suo stile si distingue per intensità espressiva e naturalezza del suono, qualità che rendono particolarmente attesa la sua interpretazione del capolavoro beethoveniano.

La seconda parte del concerto è dedicata alla Sinfonia n. 7, una delle opere più celebri di Beethoven, spesso definita la sinfonia dell’energia e del movimento. Sin dalla sua prima esecuzione nel 1813 conquistò il pubblico per la forza ritmica e il carattere trascinante. Il primo movimento alterna solennità e slancio, mentre il celebre secondo movimento – uno dei brani più noti del repertorio sinfonico – colpisce per il suo andamento solenne e intenso, costruito su un tema semplice ma carico di emozione. Gli ultimi due movimenti sprigionano una vitalità irresistibile, fino a un finale brillante e travolgente che chiude la sinfonia in un clima di entusiasmo e luminosità.

A guidare l’Orchestra Sinfonica Siciliana è Francesco Angelico, direttore nato a Caltagirone ma con una solida carriera internazionale. Ha diretto importanti teatri e orchestre in Germania, Francia e Italia ed è stato Generalmusikdirektor dello Hessisches Staatstheater Kassel. Vincitore di prestigiosi premi dedicati alla direzione d’orchestra, Angelico è apprezzato per la chiarezza del gesto e per l’attenzione al suono orchestrale, qualità che ben si adattano alla forza e alla vitalità della musica di Beethoven.

INFO:

Prossimi concerti da non perdere: venerdì 27 (ore 20.30) e sabato 28 (ore 17.30) febbraio con un programma interamente dedicato a Ravel: Sheherazade op. 41 e L’enfant et les sortilèges

PROGRAMMA

Ludwig van Beethoven

(Bonn 1770 – Vienna 1827)

Concerto in re maggiore per violino e orchestra op. 61

Allegro ma non troppo

Larghetto

Rondò (Allegro)

Durata: 43’

°°°

Sinfonia n. 7 in la maggiore op. 92

Poco sostenuto, Vivace

Allegretto

Presto

Allegro con brio

Durata: 38’

Direttore Francesco Angelico

Violino Ellinor D’Melon

Orchestra Sinfonica Siciliana

Biglietteria

66a stagione 2025/2026

I biglietti per i singoli concerti hanno un costo da 18 a 30 euro (intero), da 14 a 24 euro (ridotto -20%), da 9 a 15 euro (ridotto -50%).

La riduzione -20% è valida per abbonati, docenti e convenzioni.

La riduzione -50% è valida per studenti under16 e disabili con accompagnatore.

I disabili con accompagnatore hanno diritto a una riduzione del 50%.

I biglietti per le prove generali e spettacoli scuole hanno un costo unico di 5 euro

Botteghino Politeama Garibaldi

Piazza Ruggiero Settimo – Palermo

Tel. 091 6072532/533

biglietteria@orchestrasinfonicasiciliana.it

Convenzioni e-mail: info@orchestrasinfonicasiciliana.it

Acquista online www.vivaticket.com

www.orchestrasinfonicasiciliana.it