Tu… al di là dei Sogni

da | 19 Marzo 2026 | Attualità, Libri

Sono quindici anni che non mi sei accanto
Anche se sembra ieri che te ne sei andato
Ci sono giorni che ti sento e pare un incanto
E penso sia un bel dono che mi fa il creato.

Marzo per me è un mese così spietato
Perché rivivo ogni anno quel calvario
Come Cristo la mia croce ho portato
Su per un cammino faticoso e solitario.

Ti cerco nei sogni e quando mi appari
Sembra tutto così incredibilmente vero
Incontrarsi nel sogno con i propri cari
E’ vivere il frammento di vita più sincero.

Mi manca la tua mente assai brillante
Quando mi specchiavo nei tuoi occhi
Incredula di un uomo così intelligente
E incurante di tutti gli esterni attacchi.

Ho tanta nostalgia della nostra vita insieme
Anche se lo so che il nostro tempo è finito
Sogno quello che poteva essere e la speme
Che possa nuovamente incontrarti nell’infinito.

I nipoti non hanno mai camminato al tuo fianco
Del tutto ignari di cosa realmente hanno perso
Il pensiero mi tormenta e passo le notti in bianco
Sarebbe bastato un tempo breve, di vita un sorso.

Ci sono delle parole che non ti ho mai detto
Adesso è tardi e vorrei che un aldilà ci fosse
Sì da cementare del nostro amore il diletto
Ché ho capito che la felicità è in poche mosse.

Ma nessuno può cancellare i più bei ricordi
Alcuni si percepiscono ancora oltre la pelle
E ti bastano per la vita intera e non li scordi
E li confidi in un sussurro solo a luna e stelle.

Maria Rosa Bernasconi

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