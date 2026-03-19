Tu… al di là dei Sogni

Sono quindici anni che non mi sei accanto

Anche se sembra ieri che te ne sei andato

Ci sono giorni che ti sento e pare un incanto

E penso sia un bel dono che mi fa il creato.

Marzo per me è un mese così spietato

Perché rivivo ogni anno quel calvario

Come Cristo la mia croce ho portato

Su per un cammino faticoso e solitario.

Ti cerco nei sogni e quando mi appari

Sembra tutto così incredibilmente vero

Incontrarsi nel sogno con i propri cari

E’ vivere il frammento di vita più sincero.

Mi manca la tua mente assai brillante

Quando mi specchiavo nei tuoi occhi

Incredula di un uomo così intelligente

E incurante di tutti gli esterni attacchi.

Ho tanta nostalgia della nostra vita insieme

Anche se lo so che il nostro tempo è finito

Sogno quello che poteva essere e la speme

Che possa nuovamente incontrarti nell’infinito.

I nipoti non hanno mai camminato al tuo fianco

Del tutto ignari di cosa realmente hanno perso

Il pensiero mi tormenta e passo le notti in bianco

Sarebbe bastato un tempo breve, di vita un sorso.

Ci sono delle parole che non ti ho mai detto

Adesso è tardi e vorrei che un aldilà ci fosse

Sì da cementare del nostro amore il diletto

Ché ho capito che la felicità è in poche mosse.

Ma nessuno può cancellare i più bei ricordi

Alcuni si percepiscono ancora oltre la pelle

E ti bastano per la vita intera e non li scordi

E li confidi in un sussurro solo a luna e stelle.

Maria Rosa Bernasconi