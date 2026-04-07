Tra Russia e Armenia: un viaggio sinfonico tra epica e danza

Durgaryan dirige l’Orchestra Sinfonica Siciliana, solista ospite il pianista Vardan Mamikonian

Politeama Garibaldi

venerdì 10 aprile, ore 20.30

sabato 11 aprile, ore 17.30

Tradizione culturale russa e identità armena, storie e leggende cariche di slancio epico, virtuosismo e variegato colore orchestrale: questi i temi che uniscono il programma dei prossimi concerti della 66ª Stagione dell’Orchestra Sinfonica Siciliana, in programma venerdì 10 aprile alle ore 20.30 e sabato 11 aprile alle ore 17.30 al Politeama Garibaldi di Palermo.

Sul podio salirà il direttore armeno Karen Durgaryan, protagonista di una carriera internazionale che lo ha visto alla guida di importanti teatri e orchestre europee e asiatiche, affiancato dal pianista Vardan Mamikonian, interprete di grande prestigio e presenza costante nelle principali sale da concerto del mondo.

Il concerto si apre con l’Ouverture da Ruslan e Ljudmila di Michail Ivanovič Glinka, una delle pagine più celebri del repertorio russo. Tratta dall’opera omonima ispirata al poema di Puškin, l’ouverture è un concentrato di energia e brillantezza: un brano rapido, scintillante, costruito su temi contrastanti, tra slancio festoso e cantabilità lirica. In pochi minuti Glinka riesce a condensare un mondo sonoro vivace e immediatamente comunicativo, che ha contribuito a definire le basi della scuola nazionale russa.

Cuore della prima parte è la Ballata eroica per pianoforte e orchestra di Arno Babadžanjan, pagina di grande impatto espressivo e virtuosistico, eseguita raramente nelle sale da concerto italiane. Composta nel 1950, l’opera unisce il linguaggio sinfonico del Novecento alla tradizione melodica armena, rielaborata in una scrittura moderna e personale. Il pianoforte assume un ruolo centrale, alternando passaggi di grande brillantezza tecnica a momenti più lirici e meditativi, in un continuo dialogo con l’orchestra. La Ballata si sviluppa come un unico grande arco narrativo, nel quale convivono tensione eroica e intensità emotiva, con richiami stilistici che rimandano a Rachmaninov, Prokof’ev e Chačaturjan.

Nella seconda parte il programma è interamente dedicato a Aram Chačaturjan, uno dei compositori più rappresentativi del Novecento sovietico, di origine armena. Saranno eseguite tre celebri suite tratte dai suoi balletti e dalle musiche di scena, in una selezione curata dallo stesso direttore.

Da Spartacus – balletto ispirato alla rivolta degli schiavi guidata dal celebre gladiatore – vengono proposti alcuni dei brani più noti, tra cui la sensuale Variazione di Aegina, il celebre Adagio di Spartacus e Phrygia, di grande intensità lirica, e le danze dal forte carattere ritmico che restituiscono l’energia drammatica della vicenda.

Segue una selezione da Gajane, balletto ambientato in Armenia, in cui Chačaturjan valorizza melodie e ritmi popolari in una scrittura ricca di colori e contrasti. Tra i brani più celebri figurano la Danza delle fanciulle delle rose, di grande eleganza, la Ninna nanna, pagina di intensa dolcezza, e la travolgente Lezghinka finale, danza caucasica dal ritmo incalzante.

Chiude il programma la Suite da Maškaráda, musiche di scena per il dramma di Lermontov: cinque brani di grande popolarità, tra cui il celebre Valzer, il Notturno e il Galop finale, che uniscono raffinatezza melodica e brillantezza orchestrale .

Sul podio, Karen Durgaryan, già Direttore Principale del Teatro dell’Opera e del Balletto Nazionale Armeno e oggi nuovamente alla guida dell’istituzione, è riconosciuto per la profonda conoscenza del repertorio russo e armeno. La sua carriera lo ha portato a dirigere nei principali teatri europei, tra cui la Bayerische Staatsoper, l’Opéra National de Lyon e il Teatro di San Carlo di Napoli, consolidando nel tempo un rapporto privilegiato con il pubblico italiano.

Accanto a lui, Vardan Mamikonian, pianista di straordinaria solidità tecnica e sensibilità musicale, ospite delle più prestigiose sale da concerto internazionali – dal Musikverein di Vienna alla Carnegie Hall di New York – e collaboratore di importanti orchestre e direttori. Il suo repertorio e la sua cifra interpretativa trovano nella Ballata eroica di Babadžanjan un terreno ideale, tra virtuosismo e profondità espressiva.

Prossimi concerti da non perdere: venerdì 17 (ore 20.30) e sabato 18 (ore 17.30) aprile con Christian Arming sul podio e Mengla Huang al violino per un programma dedicato a Paganini, Janacek e Martinu.

PROGRAMMA

Michail Ivanovič Glinka

(Novospaskoe, 1804 – Berlino, 1857)

Ouverture dall’opera Ruslan e Ljudmila

Durata: 8′

Arno Arutjunovič Babadžanjan

(Erevan 1921 – Mosca 1983)

Ballata eroica per pianoforte e orchestra

Maestoso. Allegro Vivace. Andante cantabile. Allegro moderato. Maestoso; Tempo di Marcia Funebre. Allegro vivace. Andante

Durata: 24′

°°°

Aram Il’ič Chačaturjan

(Tblisi 1903 – Mosca 1978)

Spartacus Suite(selezione di Karen Durgaryan)

I. Variazione di Aegina e Baccanale

II. Adagio di Spartacus e Phrygia

III. Scena e Danza con Crotala

IV. Danza delle Gaditanae – Vittoria di Spartacus

Durata: 23′

Gajane Suite(selezione di Karen Durgaryan)

I. Il risveglio e la danza di Ayesha

II. Danza delle Fanciulle delle Rose

III. Ninna Nanna

IV. Danza dei montanari

V. Lezghinka

Durata: 18′

Maškaráda Suite

I. Valzer

II. Notturno

III. Mazurka

IV. Romanza

V. Galop

Durata: 17′

DirettoreKaren Durgaryan

PianoforteVardan Mamikonian

Orchestra Sinfonica Siciliana

Biglietteria

66a stagione 2025/2026

I biglietti per i singoli concerti hanno un costo da 18 a 30 euro (intero), da 14 a 24 euro (ridotto -20%), da 9 a 15 euro (ridotto -50%).

La riduzione -20% è valida per abbonati, docenti e convenzioni.

La riduzione -50% è valida per studenti under16 e disabili con accompagnatore.

I disabili con accompagnatore hanno diritto a una riduzione del 50%.

I biglietti per le prove generali e spettacoli scuole hanno un costo unico di 5 euro

Botteghino Politeama Garibaldi

Piazza Ruggiero Settimo – Palermo

Tel. 091 6072532/533

biglietteria@orchestrasinfonicasiciliana.it

Convenzioni e-mail: info@orchestrasinfonicasiciliana.it

Acquista online www.vivaticket.com