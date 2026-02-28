Tornano “I Venerdì di Siena”: omaggio a Giuseppe Verdi

27 febbraio ore 17.30 – Palazzo Pubblico (Siena)

Tornano “I Venerdì di Siena” con un incontro omaggio a Giuseppe Verdi nel 125º anniversario della morte, Appuntamento il 27 febbraio ore 17.30 a Palazzo Pubblico a Siena, una iniziativa del Comune di Siena a cura di toscanalibri.it, con la direzione artistica di Francesco Ricci e la collaborazione di Massimiliano Bellavista.

Giuseppe Verdi ha trasformato le consuetudini musicali del nostro Paese, favorendo l’affermazione di una drammaturgia di natura realistica; una grandezza. Quella del Maestro, che trova ulteriore conferma nelle bellissime composizioni cameristiche per canto e pianoforte.

Interviene Alessandro Roccatagli, direttore del comitato scientifico dell’Istituto Nazionale di Studi Verdiani e con la performance dal vivo di Matteo Fossi al pianoforte e Laura Polverelli soprano con in programma Oh, dischiuso è il firmamento (Nabucco), L’esule (composizioni da camera), Deh, pietoso, oh Addolorata (composizioni da camera), Stornello.

