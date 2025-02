Torbellamonsterz, il nuovo singolo di Strikkiboy aspettando il primo album

“Torbellamonsterz” è il titolo del nuovosingolo del rapperromanoStrikkiboy, in uscita venerdì 21 febbraio per Time 2 Rap.

A meno di un anno dall’ultima pubblicazione “Non vali una lira”, l’MC simbolo del quartiere Tor Bella Monaca torna con nuova musica e annuncia l’imminente nuovo album.

Sulla produzione di Phatale, Strikkiboy punta sulla tipica autoreferenzialità dei testi rap. Un inno che ricorda il suo percorsoumano e artistico, appunti di un viaggio che ha intrapreso in giovane età e che porta avanti con impegno e consapevolezza.

Un beatritmato dalla forte componenteelectro, fa da tappeto alle sue rime che vogliono ricordare a sé e agli altri il suo percorso nella scena rap. La soddisfazione di poter dire che oggi, questa scommessa, l’ha saputa portare avanti fuori dalle mode e oltre quel limite che solo apparentemente significava la vita di quartiere. Il singolo è accompagnato dal videoclip con la regia di Fralma, che sottolinea ulteriormente l’appartenenza e gli scenari del quartiere. Nelle scene la periferia, i gruppi di amici accomunati dalla passione per il rap e tutti scorci urbani rappresentati con un crudo realismo senza filtri. La copertina è un tributo al celebre album “Get Rich or Die Tryin’” del 2003 di 50 Cent.

Strikkiboy



“Torbellamonsterz” anticipa il suo primo album “Don’t try Strikki at home” in uscita venerdì 7 marzo in preorder qui.

