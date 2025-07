Ti consiglio un libro: Gli interrotti di Veronica Vantini Editore: BookTribu

Siamo tutti “Gli interrotti”

di Giuseppe Storti

Sono rimasto molto colpito dal libro della scrittrice veronese Veronica Vantini. Un libro molto particolare. Sicuramente originale. Un libro a cui approcciarsi con quell’interesse che nasce dalla curiosità di scoprire i sentimenti più nascosti di chi l’ha scritto, con tanta passione, che si manifesta fin dalla lettura delle prime pagine.

E poi la dedica particolare che Veronica ha voluto vergare di proprio pugno. Bisognerebbe tornare a scrivere a mano, con una rituale penna Bic. Già perché la scrittura rivela molti segreti dell’animo di chi scrive. Ciò che scrive la Vantini nella dedica, rivela con poche parole il tema narrante del libro: “ Sono personaggi che hanno graffiato insistentemente, trovando alla fine dimora in queste pagine. Dimora temporanea, interrotta, nomade come la mia mano.”

Il testo si compone di una serie di brevi racconti che trattano temi soprattutto di esistenze difficili. Personaggi che vivono; spesso sopravvivono, alle miserie umane di cui è terribilmente pieno il tempo che ci è dato da vivere. Storie piccole, lunghe che improvvisamente si interrompono, lasciando al lettore tanti interrogativi. Tante riflessioni! La più immediata, ma anche la più triste è che siamo tutti un po’ esseri interrotti.

Con le nostre ansie, i nostri fallimenti, le nostre sconfitte. Le nostre innumerevoli miserie. Ma nel contempo sussiste la forza di proseguire il cammino dopo lo stop. Insomma uno stop and go, che rappresenta la vita oltreché dei variegati personaggi dei racconti, anche di tutti Noi!

La visione del mondo in cui viviamo della Vantini, è a tratti drammatica, ma fortemente realistica. Stiamo attraversando, spesso senza rendercene conto, un’epoca di turbamenti. Interiori, che poi sono i peggiori, ed esteriori, dovuti ad un mondo che sta cambiando in peggio. Ogni giorno di più. Sembra tutto perduto, come nelle storie interrotte dei personaggi creati dalla brillante penna della Vantini.

Ma quando si giunge alla fine del tunnel si intravede una luce, che se seguita può portare ad una palingenesi: una rinascita di noi stessi, al fine di proseguire il nostro cammino fino in fondo: fino alla fine del viaggio.

In attesa di altre interruzioni. Già perché, anche chi scrive dopo aver letto il testo della Vantini, si sente “interrotto” proprio come i personaggi creati dalla fertile fantasia della autrice. E forse è questo il maggior merito della bravissima autrice. Condurre per mano i lettori ad identificarsi con i personaggi delle storie raccontate. Storie di “interrotti” come lo siamo un po’ tutti. Ma dopo qualsiasi interruzione c’è la ripresa.

Questo il messaggio di speranza che cogliamo nella trama narrativa del testo. Libro super consigliato, con l’augurio che “ Gli interrotti” dopo la fine del libro, possa trovare nuova linfa per un rinnovato e celere sequel.