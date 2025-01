The Power of Jazz, Pop and Soul l’evento in prima assoluta del Brass Group

Francesco Buzzurro, Daria Biancardi e Giuseppe Milici insieme sul palco del Real Teatro Santa Cecilia con un nuovo show. Venerdì 31 gennaio ore 21.30, sabato 1° febbraio ore 19.00 e domenica 2 febbraio ore 18.00

Palermo 29 gennaio La Fondazione Orchestra Jazz Siciliana – The Brass Group annuncia un grande evento inserito nella programmazione della Rassegna Brass extra Series 2025. Per la prima volta insieme, nello storico Real Teatro Santa Cecilia, ben tre stars che si sono esibiti su palchi internazionali, dagli States al Giappone, con un progetto unico ed inedito. I riflettori si accenderanno con uno show in una prima assoluta su Francesco Buzzurro, Daria Biancardi e Giuseppe Milici con ben tre date, venerdì 31 gennaio ore 21.30, sabato 1° febbraio ore 19.00 e domenica 2 febbraio 2025 ore 18.00. Il concerto seguirà un programma che varia dal Jazz, al Pop ed al Soul con peculiari cifre stilistiche che caratterizzano i tre musicisti.

Un progetto speciale riunisce tre artisti siciliani di fama internazionale, ciascuno con una carriera ricca di successi e riconoscimenti. Francesco Buzzurro, chitarrista di fama mondiale, ha iniziato il suo percorso musicale all’età di sei anni. Diplomato al Conservatorio Bellini di Palermo, ha perfezionato la sua arte presso l’International Arts Academy di Roma, studiando con maestri del calibro di David Russell e Alberto Ponce. Chitarrista virtuoso e pedina fondamentale nel panorama musicale moderno, con un approccio innovativo e una maestria che sfida le convenzioni, Buzzurro arricchisce ogni performance con la sua abilità unica di fusione tra generi, regalando al pubblico un’esperienza musicale indimenticabile.

Daria Biancardi, cantante palermitana dalla voce potente e versatile, ha iniziato la sua carriera a 18 anni con il gruppo gospel “Palermo Spiritual Ensemble”. Ha partecipato a programmi televisivi come “The Voice of Italy” nel 2014 e ha vinto “All Together Now – La Musica è Cambiata” nel 2020. Dalla Sicilia agli Stati Uniti, la sua carriera è un viaggio vibrante attraverso culture e stili, culminato nella vittoria di numerosi premi e riconoscimenti in ambito musicale.

Giuseppe Milici, armonicista e compositore, ha suonato come solista in alcuni dei più popolari programmi televisivi italiani, tra cui “Serata d’onore” e “Fantastico”. Ha collaborato con artisti di fama internazionale e ha composto colonne sonore per il cinema, consolidando la sua reputazione nel panorama musicale mondiale. vanta una carriera di oltre quarant’anni. Milici ha collaborato con i più grandi nomi della musica, da Laura Fygi a Toots Thielemans, e ha creato colonne sonore per importanti produzioni cinematografiche e televisive, rendendolo un punto di riferimento nel panorama musicale italiano. Fin da giovanissimo, ha intrapreso un percorso formativo che lo ha portato a perfezionarsi presso l’International Arts Academy di Roma, sviluppando uno stile personale e innovativo che fonde jazz, bossanova e influenze etniche.

Le esibizioni al Real Teatro Santa Cecilia rappresentano un’opportunità unica per assistere alla fusione di tre talenti straordinari, uniti dalla comune origine siciliana e da una passione condivisa per la musica.

Infoline Fondazione The Brass Group: 091 778 2860 – 334.7391972, brasspalermo@gmail.com www.thebrassgroup.it, fb fondazionethebrassgroup.