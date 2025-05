“Terra e Terra. Not a sad story”: è il nuovo singolo del duo indie/trip-hop

“Terra e Terra”, il nuovo singolo del duo indie/trip-hop Not a sad story disponibile a partire da oggi, è un viaggio tra confini emotivi e paesaggi interiori che offre immagini urbane e riverberi mediterranei e fonde beat trip-hop e suggestioni cinematografiche. Giovedì 8 maggio si terrà il release party alle Terrazze del Sole (via Vittorio Emanuele, 291 – ore 7.30 – ingresso gratuito). Opening act Giacomo Virzì.

“In un mondo dove due orizzonti si scontrano, – racconta il duo – noi raccontiamo lo smarrimento, la rabbia e la poesia di chi resta, di chi sogna, di chi lotta contro una guerra invisibile ma quotidiana. Il risultato è una canzone che brucia lenta, come il sole che si spegne al buio delle nove, tra muri che non lasciano passare la voce, ma vibrano ancora di ricordi e desideri.”

Le musiche e il testo sono di Daniele Stagno e Filippo Cimino, mentre produzione e mix sono di Roberto Cammarata. Inoltre, il brano è stato masterizzato da Giovanni Versari e registrato presso Piccolo Cobra Studio di Palermo.

Not a sad story è un duo indie/trip-hop composto da Daniele Stagno e Filippo Cimino. Vivono a Palermo, sognano Manchester, Berlino, Dalla e i Massive Attack e nelle loro canzoni parlano di provincia, verità e passione. A cavallo tra il 2021 e il 2022 lanciano i singoli “Waterloo” (clicca qui), “Rimane l’odore” (clicca qui) e “Vita mia” (clicca qui), che mettono in luce la band. Durante il Festival di Sanremo vengono menzionati, in un’intervista per La Repubblica, come progetto più promettente da La Rappresentante di Lista. Gli vengono affidati, inoltre, palchi prestigiosi come il closing gala del Mercurio Festival o del Palermo Festival, e l’apertura dei concerti di Paolo Benvegnù, IBISCO e BLUEM. Nel 2025 figurano tra le sessanta proposte scelte dalla commissione di Musicultura con un’esibizione molto intensa al Teatro Lauro Rossi di Macerata impressionano la giuria, che conferma quanto i brani del duo possano avere un potere riparatorio e taumaturgico.

