Teatrosophia chiude con uno spettacolo dei diplomati dell’Accademia Beatrice Bracco

Anche quest’anno la stagione di Teatrosophia si chiude con uno spettacolo i cui protagonisti sono alcuni tra i diplomati dell’Accademia Beatrice Bracco. Un testo di Angelo Longoni, recentemente scomparso.

Due attori in scena. Un luogo chiuso. Un carosello di emozioni: dal divertimento fino alla commozione. Una prova impegnativa per i due giovani interpreti in cui verranno fuori talento e passione per la strada che hanno appena intrapreso. Alla regia il direttore artistico Guido Lomoro coadiuvato da Maria Concetta Borgese ,per i movimenti scenici e le coreografie,

Un uomo e una donna che si conoscono solo di vista. Un ascensore che si blocca. Per 48 ore. Una condizione estrema e come tale con i suoi risvolti comici. Le maschere progressivamente si sgretolano fino al sopraggiungere di un inaspettato desiderio di aprirsi, rivelarsi, confessarsi. E Laura e Daniele scoprono che ciò che li accomuna non è solo lavorare nello stesso edificio ed essere dipendenti da psicofarmaci. C’è molto altro.

Xanax, con apparente leggerezza e strappando sorrisi, ci trasporta nel viaggio di Laura e Daniele: l’ascensore nel quale rimangono bloccati per oltre 48 ore è la loro possibilità. Nel loro viaggio, ciascuno di noi potrà in qualche modo riconoscersi.

E dopo ogni spettacolo il consueto aperitivo offerto dal teatro!

Orari:

Giovedì e venerdì – ore 21.00 /sabato e domenica 29 – ore 18.00

Biglietti:

Intero: euro 14,00 + tessera associativa

Ridotto: euro 11,00 + tessera associativa

Prenotazioni:

https://www.teatrosophia.it/index.php/le-stagioni/2024-2025?view=article&id=82&catid=9

N.B: Per accedere alla prenotazione è necessaria la registrazione all’Associazione Culturale Teatrosophia per la sottoscrizione della tessera associativa che sarà valida per tutta la stagione 2024/2025.

https://www.associazioneteatrosophia.it/index1.asp

Teatrosophia

via della Vetrina 7 – 00186 Roma – Tel: 06 68801089

INFO:

Teatrosophia

Presenta

XANAX

di Angelo Longoni

con Stefania Cancelliere e Gennaro Russo

Adattamento e regia: Guido Lomoro

Coreografie e movimenti scenici: Maria Concetta Borgese

Luci: Gloria Mancuso

Produzione: TEATROSOPHIA

Dal 22 AL 25 MAGGIO 2025