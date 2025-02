Teatro Villoresi di Monza: “Sette donne… note e colorate!”

La GerliMusic Production è lieta di annunciare il debutto di “Sette Donne… note e colorate!”, uno spettacolo unico, coinvolgente e divertente che celebra il mondo femminile attraverso musica, teatro e arte visiva.

L’evento si terrà il 28 marzo 2025 alle ore 20.30, presso il prestigioso Teatro Villoresi di Monza.

Uno spettacolo dedicato alla forza e al talento delle donne.

“Sette Donne…note e colorate!” è un progetto che esplora le molteplici sfaccettature del mondo femminile, mettendo in luce i talenti, le sfide e la resilienza delle donne nella società moderna. Attraverso una narrazione emozionante, lo spettacolo vuole sottolineare l’importanza della parità di genere e la necessità di superare i pregiudizi ancora presenti nella quotidianità.

Il progetto mira a promuovere l’inclusione sociale e le pari opportunità per le donne di ogni età, etnia e condizione, soddisfando anche diversi obiettivi dell’Agenda 2030 dell’ONU.



“Sette Donne…note e colorate!” è molto più di uno spettacolo: è un messaggio universale di forza, indipendenza ed emancipazione.



Sinossi

Sette donne. Sette storie. Sette vissuti avventurosi, sghembi, spregiudicati, feroci. Sette modi di abitare il mondo e gridare “questa sono io!”

“Sette donne note… e colorate!” è uno spettacolo che unisce teatro, musica e pittura per raccontare bellezza, coraggio, libertà e talento.

Parole, suoni e pennellate si mescolano sul palco. Ogni donna ha la sua nota. Ogni storia il suo colore. Ogni scena un colpo di pennello e di voce. Un concerto? Uno spettacolo teatrale? Una performance pittorica? Niente di tutto questo e allo stesso tempo le tre cose insieme. Una celebrazione dell’arte e dell’autodeterminazione senza retorica, senza veli, senza permessi e senza compromessi.



La narrazione è accompagnata dalle esibizioni musicali della cantautrice e flautista Paola Atzeni, che è anche l’autrice dei brani, ed è affiancata dal pianista e compositore Eros Cristiani, che firma anche la direzione musicale dello spettacolo. Il repertorio comprende brani originali scritti appositamente per l’evento e celebri cover riarrangiate, che offrono una cornice sonora unica e suggestiva.



Arte visiva e multimedialità

Ad arricchire ulteriormente l’esperienza, le proiezioni multimediali curate da Mattia Inverni, visual e lighting designer di grande fama, che utilizzano le opere pittoriche di Raffaella Gerli. I quadri, che esplorano il ruolo della donna nella società attraverso forza interiore, sentimenti ed espressività, saranno proiettati durante lo spettacolo ed esposti nel foyer del teatro, accompagnando gli spettatori in un viaggio artistico immersivo.





Il cast e la regia di Gennaro D’Avanzo

La regia dello spettacolo è affidata ad un volto noto nell’ambito teatrale: Gennaro D’Avanzo che, dal 2018 è il direttore del Teatro Villoresi di Monza e prima ancora, per molti anni, è stato direttore artistico del Teatro San Babila di Milano. D’Avanzo, è stato, inoltre, attore di successo, lavorando per oltre 40 anni con i più grandi artisti italiani.

Autore

Tobia Rossi, autore e docente di drammaturgia presso il Teatro Franco Parenti di Milano, vincitore di diversi premi a livello internazionale, si può dire che sia uno dei migliori autori italiani emergenti. Pungente, a tratti irriverente e divertente, ma anche sensibile e capace di cogliere le mille sfaccettature dell’animo umano.

Attrice

Ilaria Deangelis , attrice, cantante e regista, volto noto di molti importanti musical italiani, come Notre Dame de Paris , nel ruolo di Fiordaliso , e tanti altri, ha acquisito negli anni una grandissima competenza in ambito teatrale , sopra e fuori dal palco , come regista, e con le sue abilità è in grado di creare grande empatia con il pubblico.

Ilaria Deangelis



Cantante

Paola Atzeni, cantautrice, flautista, cantante e compositrice, ex corista di Ramazzotti, ha collaborato con Lucio Dalla, Edoardo Bennato, Alex Britti e tanti altri. Ha prestato la sua voce per diversi jingles pubblicitari, dalla Vodafone alla Mercedes e grazie a Eros Ramazzotti ha calcato palcoscenici importanti, partecipando a trasmissioni televisive di assoluto pregio, come Taratatà a Parigi, il prestigioso MTV Europe Music Awards di Londra ed esibendosi al Royal Albert Hall di Londra. E’ anche leader della band Fononazional, con la quale ha avuto diversi riscontri anche internazionali.

Paola Atzeni

Pittrice

Raffaella Gerli si è laureata all’Accademia di Belle Arti di Brera a Milano nel 1994, con specializzazione in tecnica del trompe- l’oeil. Ha vinto il concorso comunale di Cassano D’Adda, nel 1995, per la biblioteca comunale e da allora ha esposto in tutta Italia. All’estero ha partecipato con una video esposizione all’Agorà Gallery di

New York. E’ presente sul catalogo International Prize Roma Caput Mundi edito da Art Now e sul catalogo Premio Cultura Identità Arti Visive edito da Art Now. Le sue opere, su tela e su muro, hanno avuto notevoli riscontri nel settore.



Non perdete l’occasione di assistere a uno spettacolo che unisce musica, teatro e arte per raccontare storie potenti e significative. “Sette Donne… note e colorate!” vi aspetta per una serata indimenticabile!

Dettagli dell’evento

Data: 28 marzo 2025

Orario: 20.30

Luogo: Teatro Villoresi, Monza

Spettacolo vietato ai minori di 14 anni



Biglietti

I biglietti sono disponibili al seguente link:

https://www.mailticket.it/evento/45852/sette-donne—note-e-colorate

Poltronissima 29,00€ + d.p. Poltrona 24,00€ + d.p.

Galleria 19,00€ + d.p.

Over 65 19,00€ + d.p.