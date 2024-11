Teatro Massimo. Virzì (UGL): Nomina  Betta a  Sovrintendente, scelta all’insegna della continuità

Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Dal 27 novembre al 1 dicembre torna a Teatrosophia, a Roma in via della Vetrina 7 (Piazza Navona), la commedia di Ilenia Costanza, che ne firma anche la regia, dal titolo E’ Semplice. In scena la stessa regista, con Marta Iacopini, attrice e conduttrice televisiva nota…