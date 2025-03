Teatro di Documenti e Compagnia del Mutamento: Quando verrà la fin di vita (e questa storia è già finita) di Stefania Porrino

Quando verrà la fin di vita (e questa storia è già finita) il nuovo testo dell’autrice e regista Stefania Porrino pensato per l’affiatata Compagnia del Mutamento.

La storia si muove su due piani paralleli: uno più realistico, con atmosfere noir e atmosfere del giallo, l’altro più filosofico e metateatrale.

Da una parte c’è la storia di Virgilio e Beatrice, due maturi coniugi senza figli, che cercano di esorcizzare la paura della vecchiaia e della morte pianificando nel miglior modo possibile, grazie a un’eredità ricevuta da un cugino di lui, l’ultima fase della loro vita.

Dall’altra si muovono Vir e Bea, i veri autori della storia di Virgilio e Beatrice: la loro stessa coscienza immateriale che agisce fuori dal tempo. Un “teatro nel teatro”, un “giallo nel giallo”.

Accanto a Virgilio e Beatrice si muove Pia, ambigua figura dal passato complesso e dai repressi desideri di revanches esistenziali, la cui presenza sembra essere tutt’uno con la casa ereditata. Pia sarà elemento essenziale allo sviluppo del “giallo”, fino al suo paradossale epilogo.

La vicenda si snoda a partire dal testamento del cugino di Virgilio che lascia in eredità a lui e Beatrice un casale nella campagna toscana, ma sarà il rapporto che lega i protagonisti della storia con i loro “doppi” astratti, il vero nodo drammaturgico della storia.

Ho scritto questo testo con l’intento di lanciare al pubblico alcuni quesiti su cui interrogarsi: che legame c’è tra le due coppie di personaggi? Tra Virgilio e Vir o tra Beatrice e Bea chi è il vero protagonista della sua storia? E in generale: ciascuno di noi è davvero padrone della sua vita? E può esistere un’altra modalità di vita, oltre quella che conosciamo?

L’autrice e regista Stefania Porrino

Il suggestivo spazio del Teatro di Documenti è il luogo perfetto per questo affascinante testo per la sua unica conformazione che permetterà di suggerire la presenza di una casa a due piani in cui da quello sottostante emergeranno gli elementi più inquietanti della vicenda.

La Compagnia del Mutamento

Nata nel 2017 con gli attori Nunzia Greco, Giulio Farnese, Evelina Nazzari, Alessandro Pala Griesche, Carla Kaamini Carretti e l’autrice-regista Stefania Porrino, la Compagnia del Mutamento va in scena con lo spettacolo Comunismo, addio? per due stagioni consecutive al Teatro di Documenti dove, affascinata dal suggestivo e insolito spazio teatrale creato da Luciano Damiani, decide di continuare a lavorare anche negli anni seguenti.

Nella stagione 2019/20 infatti produce un nuovo spettacolo, intitolato Il Mutamento – in viaggio da Atlantide all’Universo, scritto appositamente per gli attori della Compagnia. Le ultime battute dello spettacolo sembravano presagire – considerate con il senno di poi – quel doloroso “mutamento” causato dalla pandemia che a pochi giorni dalla fine dello spettacolo portò, tra le tante chiusure, anche quella dei teatri.

Dopo la forzata interruzione durata più di un anno, la Compagnia torna al Teatro di Documenti nel 2022 con una mise en espace di un altro testo di Stefania Porrino: Il Rondò del Caffè Ristoro e nel 2023 ripropone Il Mutamento – in viaggio da Atlantide all’Universo.

Nella presente stagione andrà in scena, sempre al Teatro di Documenti, un nuovo testo di Stefania Porrino Quando verrà la fin di vita (e questa storia è già finita?). In questa occasione subentra nella Compagnia un nuovo attore, Rosario Tronnolone, al posto di Alessandro Pala Griesche che, impegnato in un altro concomitante lavoro per il cinema, ha dovuto rinunciare per questa volta a partecipare allo spettacolo.