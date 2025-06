Teatro: “Ascensore in Paradiso” al Re Mida – Casa Cultura di Palermo

La compagnia amatoriale del laboratorio teatrale del Re Mida che va in scena con lo spettacolo “Ascensore in Paradiso”. Appuntamento, al Re Mida – Casa Cultura di Palermo, in via Filippo Angelitti 32, venerdì 20 giugno, alle 21.15.

COMUNICATO STAMPA Nuovo spettacolo al Re Mida – Casa Cultura di Palermo, con la compagnia amatoriale del laboratorio teatrale del Re Mida che va in scena con lo spettacolo “Ascensore in Paradiso”.

Il teatro come sappiamo è un’ottima palestra mentale e per chi lo vive tutti i giorni come hobby lo è ancora di più.

Una compagnia formata da persone che amano il teatro e che dopo un percorso intenso ed emozionante vanno in scena con una commedia divertente con un messaggio importante.

Sul palco la Compagnia Instabile del Re Mida con Adele Caputo, Antonio Patti, Francesco Di Marco, Giusy Cedro, Mimmo Pagoto, Rosaria Tripoli e Mariella Meglio.

Il biglietto d’ingresso ha un costo di 5 euro. Per info e prenotazioni, basta contattare il numero 3926393204.