Teatro: al Teatro Al Convento di Palermo “Cosa nostra” scritto e diretto da Orazio Bottiglieri

Dopo il grande successo riscosso, torna lo scoppiettante spettacolo “Cosa nostra”, scritto e diretto da Orazio Bottiglieri, che è sul palco in compagnia di due colonne della risata siciliana: Gino Carista e Ciro Chimento. Triplo appuntamento sabato 1 marzo, alle 21.15, domenica 2 marzo, alle 18.00, e sabato 8 marzo, alle 21.15, al Teatro Al Convento, in via Castellana Bandiera, 66, a Palermo.

Come prendere in giro il fenomeno malavitoso, attraverso due ore di puro divertimento, dove, come al solito, non mancherà il colpo di scena finale.

Don Gino detto U Passu, interpretato dal grande Gino Carista, deve lasciare le redini di Cosa nostra a suo figlio Cristiano, un giovane appassionato di Cristiano Malgioglio e della vita mondana, interpretato da Orazio Bottiglieri.

Inadatto a ricoprire questo nuovo ruolo la sua ombra diventa Aspano, il fedele braccio destro del padre, interpretato da Ciro Chimento, costretto a rimediare a tutte le fesserie che Cristiano combinerà.

Nel frattempo, mentre il figlio del boss si allena nella vita da rampollo di Cosa nostra, la cupola lo attende per la fatidica puncitina.

Il biglietto d’ingresso ha un costo di 12 euro. Per info e prenotazioni, basta chiamare il numero 3889785043.