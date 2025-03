“Te lo leggo negli occhi”, il mentalismo di Giovanni Cricchio al teatro Al Convento di Palermo

Torna il mentalismo di Giovanni Cricchio a Palermo. Appuntamento domenica 30 marzo, alle 17:45, al Teatro Al Convento, in via Castellana Bandiera 66 (Monte Pellegrino), con lo spettacolo “Te lo leggo negli occhi”.

Con abilità che sfidano la logica e la mente, Giovanni Cricchio condurrà in un viaggio straordinario attraverso il potere della mente umana.

Come diceva Albert Einstein: “Dio non gioca a dadi.” e, a “Te lo leggo negli occhi”, scoprirete che anche la mente umana non lo fa.

Preparatevi a essere affascinati, stupiti e incantati in una serata che vi farà mettere in discussione tutto ciò che pensate di sapere sull’essere umano.

Il biglietto d’ingresso ha un costo di 12 euro. Per info e prenotazioni, basta chiamare il numero 3889785043.