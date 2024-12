“Te lo leggo negli occhi” arriva al Re Mida – Casa Cultura, sabato 28 dicembre, alle 21.15

Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Uno spettacolo natalizio adatto per i più piccoli (e non solo). La magia delle feste travolge anche il Teatro Al Convento di Palermo, che porta in scena “Edward e lo strano Natale” della Compagnia Meraviglioso. Appuntamento sabato 21 dicembre, alle 17, in via Castellana Bandiera 66 (Monte Pellegrino). …