TCBO: “Parliamo d’Opera riparte con Paolo Rossi aspettando “La fanciulla del West”

L’attore è ospite del primo appuntamento dell’anno, dedicato all’opera di Puccini che inaugura la Stagione lirica . Martedì 14 gennaio all’Auditorium Biagi di Salaborsa, alle 18.30

È l’attore e comico Paolo Rossi il primo ospite dell’edizione 2025 di “Parliamo d’Opera”, la rassegna che anche quest’anno accompagna i titoli della Stagione lirica del Teatro Comunale di Bologna, collegando fra loro le trame e i temi ricorrenti degli spettacoli in cartellone e riflettendo – insieme a personalità della cultura di oggi – sulla società attuale, svelando così la perenne contemporaneità di questi capolavori. L’appuntamento – in programma martedì 14 gennaio alle 18.30 all’Auditorium Biagi di Salaborsa – esplora La fanciulla del West di Giacomo Puccini, opera inaugurale in scena al Comunale Nouveau dal 24 al 30 gennaio.

Paolo Rossi, intrattenitore dalla vena poetica e surreale e dalla comicità aggressiva, oltraggiosa e beffarda, ha affiancato alla carriera teatrale quella nell’ambito cinematografico, televisivo e musicale, collaborando con artisti come Dario Fo, Enzo Jannacci, Giorgio Gaber, e si è recentemente aggiudicato il Premio di Satira Politica di Forte dei Marmi per la sua ultra-quarantennale carriera teatrale e per l’interpretazione nel film Gloria! di Margherita Vicario. In dialogo con i giornalisti Pierfrancesco Pacoda, curatore di “Parliamo d’Opera”, e Luca Baccolini, l’artista racconterà il suo rapporto con la lirica e ragionerà su alcune suggestioni tratte dal capolavoro “western” di Puccini.

La rassegna si prepara inoltre quest’anno ad accogliere ospiti come la cantautrice e regista Margherita Vicario, il cantante Lodo Guenzi, il divulgatore letterario Edoardo Prati, il cantautore Raiz, il frontman della band “Fast Animals and Slow Kids” Aimone Romizi, il rapper Dutch Nazari e altri.

Gli incontri di “Parliamo d’Opera” sono realizzati con il sostegno di Rekeep e in collaborazione con il Settore Cultura e Creatività e il Settore Biblioteche e Welfare culturale del Comune di Bologna, nell’ambito delle azioni di Bologna Città della Musica Unesco. «Sosteniamo “Parliamo d’Opera” da ormai sei stagioni, è proprio a partire da questa iniziativa che è cominciata la nostra collaborazione con il Teatro Comunale e rimane il progetto a cui teniamo di più. Adesso come allora siamo convinti che sia importante avvicinare all’opera nuovo pubblico attraverso la “contaminazione” tra generi musicali e generazioni diverse. Siamo, dunque, ancora una volta, felici per questa nuova edizione che inizia e certi che continuerà ad attrarre numerosi appassionati spettatori»ha commentato Claudio Levorato, Presidente di Rekeep.

L’ingresso è gratuito con prenotazione su Eventbrite. Info: https://www.tcbo.it/eventi/parliamo-dopera-2025-la-fanciulla-del-west/