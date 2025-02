TCBO: LUCIA DI LAMMERMOOR ATTRAVERSO L’ARTE E LA PSICHIATRIA CON LA RASSEGNA “IN CONTROLUCE”

Stefano Bolognini e Giovanni Carlo Federico Villa esplorano il capolavoro donizettiano. Domenica 9 febbraio alle18.30, Auditorium Manzoni

Ruota attorno alla vendetta familiare, all’amore negato, all’assassinio e alla pazzia l’incontro della rassegna “In Controluce – Percorsi d’Opera Tra Arte e Storia”dal titolo “Lucia di Lammermoor. Eros e Thanatos”, in programma domenica 9 febbraio alle ore 18.30 all’Auditorium Manzoni. Ospiti dell’appuntamento – che esplora il celebre lavoro di Gaetano Donizetti, secondo titolo della Stagione d’Opera 2025 del TCBO in scena al Comunale Nouveau dal 20 al 25 febbraio – sono lo psichiatra e psicoanalista Stefano Bolognini e lo storico dell’arte Giovanni Carlo Federico Villa.

“C’è sempre un desiderio che trascina, e una convenienza che trattiene” scrive Gustave Flaubert in Madame Bovary, il suo capolavoro che contiene un capitolo (il quindicesimo) quasi interamente dedicato agli effetti della visione di Lucia di Lammermoor sulla protagonista. Dalla Scozia dell’immaginario di Walter Scott alla Francia positivista, temi come il perturbante, la contemplazione della morte, la passione amorosa, la follia e l’estremo sacrificio attraversano i secoli, e – approdando all’opera di Donizetti – la rendono iconica dell’età romantica. Sono proprio alcune pagine del dramma tragico in tre atti e due parti a completare la serata: il soprano Juana Shtrepi interpreta la cabaletta di Lucia “Quando rapita in estasi” e poi il duetto di Lucia ed Edgardo “Verranno a te sull’aure” insieme al tenore Cristobal Campos Marin. Gli artisti, formatisi entrambi alla Scuola dell’Opera del TCBO, sono accompagnati al pianoforte da Claudia D’Ippolito.

Il racconto di immagini, suoni, parole e le elaborazioni video sono del team creativo Innovio ARTS.

La rassegna, a cura di Barbara Abbondanza, è realizzata dal Teatro Comunale di Bologna in collaborazione con Innovio. Questo appuntamento vede la partnership di Illumia, BPER, Pelliconi, Engel&Völkers, Balestra & Partners, Penske Cars, Valsoia e GVS.

I biglietti – da 5 a 15 euro – sono in vendita su Vivaticket.

Info:

https://www.tcbo.it/eventi/eros-e-thanathos/

www.tcbo.it

Stefano Bolognini

Medico psichiatra e psicoanalista, è stato presidente della Società Psicoanalitica Italiana e della International Psychoanalytical Association, l’associazione mondiale degli psicoanalisti fondata da Sigmund Freud nel 1910. I suoi libri e lavori scientifici sono stati tradotti in molte lingue, e i suoi interessi principali hanno riguardato l’empatia, il sogno, la relazione interpsichica e i rapporti intergenerazionali. È il fondatore dell’Inter-Regional Encyclopedic Dictionary of Psychoanalysis e tiene regolarmente seminari e conferenze in ambito intercontinentale.

Giovanni Carlo Federico Villa

Docente universitario, è direttore di Palazzo Madama di Torino e presidente dell’Ateneo di Scienze Lettere ed Arti di Bergamo. Già componente del Consiglio Superiore per i Beni culturali e Paesaggistici del Ministero della Cultura (2019-2022), è stato direttore onorario dei Musei Civici di Vicenza (2015-2018) e per le Scuderie del Quirinale di Roma ha curato le mostre Antonello da Messina (2006), Giovanni Bellini (2008), Lorenzo Lotto (2011), Tintoretto (2012) e Tiziano (2013), oltre a numerosi progetti espositivi in Italia e all’estero. È autore di oltre trecento pubblicazioni e importanti monografie. Numerose le sue presenze divulgative relative al patrimonio artistico nazionale sui principali canali radiotelevisivi italiani e stranieri.