TCBO: “Les Étoiles” per salutare il 2024 a passo di danza

Sabato 28 dicembre alle 20.30 e domenica 29 dicembre alle 16.30 al Comunale Nouveau

Ormai immancabile nel cartellone di balletto del Teatro Comunale di Bologna, torna Les Étoiles, Gala iconico a cura di Daniele Cipriani che chiude il 2024 e la Stagione di Danza con una edizione ripensata e ricca di stelle internazionali, tra le quali spicca il nome della star del balletto spagnolo Sergio Bernal, già protagonista nel 2022 e nel 2023. Lo spettacolo è in programma al Comunale Nouveau sabato 28 dicembre alle 20.30, con replica domenica 29 dicembre alle 16.30.

Sul palco, quest’anno troviamo danzatori di fama mondiale come Bakhtiyar Adamzhan (Teatro dell’Opera di Astana), Léonore Baulac (Opéra di Parigi), Matthew Golding (già The Royal Ballet di Londra), Maria Kochetkova (già San Francisco Ballet), Lucía Lacarra (già Bayerisches Staatsballett), Daniil Simkin (già Staatsballett Berlin e American Ballet Theatre), Friedemann Vogel (Stuttgart Ballet) e Akbota Bekbolatova (Teatro Nazionale d’Opera e Balletto Abay, Kazakistan). A loro si unisce Sergio Bernal, recentemente impegnato nel capoluogo emiliano in occasione di Memorare ‘24. Danza e canto per la pace nella Basilica di San Petronio, che essendo bailarín (ballerino classico) e bailaor (danzatore di flamenco) costituisce una rarità nell’universo della danza spagnola. Gli spettatori vedranno entrambe le espressioni artistiche del poliedrico ballerino e coreografo, che interpreterà brani firmati da lui stesso: Obertura, un flamenco rivisitato, e un estratto da un balletto dai toni classici, Rodin. Completano la serata i cosiddetti “poeti della danza”, ovvero il duo Riva&Repele (al secolo, i coreografi/danzatori Simone Repele e Sasha Riva), che presentano la loro creazione I’m on your Side, appositamente realizzata per Les Étoiles, su musica di un altro celebre duo: Simon & Garfunkel.

La varietà non caratterizza solo gli interpreti ma anche le coreografie, che mescolano sapientemente passi a due e assoli, ottocenteschi e di oggi. Dai pirotecnici passi a due di Marius Petipa tratti da Le Corsaire, affidati a Simkin e Kochetkova, da Don Chisciotte, danzato da Adamzhan e Bekbolatova, e dallo Schiaccianoci, ancora con Adamzhan e la giovanissima Laura Farina, si spazia fino al decano dei coreografi europei, Hans van Manen, con Trois gnossiennes interpretato da Vogel e Baulac. Si cambia poi atmosfera con lo spiritoso Pacopepluto di Alejandro Cerrudo danzato da Simkin, e con brani firmati da alcuni tra i coreografi più in vista di oggi come Marco Goecke – il suo Eyes Open / Shut Your Eyes è affidato al duo Riva&Repele -, Edwaard Liang e Yuri Possokhov, di cui Lacarra danza rispettivamente Finding Light e, insieme a Golding, Snow Storm. Quest’ultima creazione è una novità per l’Italia, proprio come Nachtmerrie di Goecke che impegna ancora una volta Vogel e Baulac.

Les Étoiles è una produzione Daniele Cipriani Entertainment in collaborazione con Fondazione Musica per Roma.

Pelliconi è main partner della Stagione Danza 2024 del Teatro Comunale di Bologna.

Lo spettacolo andrà in scena su musiche registrate.

I biglietti – da 15 a 70 euro – sono in vendita online tramite Vivaticket e presso la biglietteria del Teatro Comunale, aperta dal martedì al venerdì dalle 12 alle 18, il sabato dalle 11 alle 15 (Largo Respighi, 1); nei giorni di spettacolo al Comunale Nouveau (Piazza della Costituzione, 4/a) da un’ora prima e fino a 15 minuti dopo l’inizio.

Info:

https://www.tcbo.it/eventi/stagione-danza-2024-les-etoiles/

STAGIONE DI DANZA 2024 DEL TEATRO COMUNALE DI BOLOGNA

LES ÉTOILES

Gala internazionale di danza

A cura di Daniele Cipriani

Protagonisti

Léonore Baulac

Akbota Bekbolatova

Laura Farina

Maria Kochetkova

Lucía Lacarra

Bakhtiyar Adamzhan

Sergio Bernal

Matthew Golding

Simone Repele

Sasha Riva

Daniil Simkin

Friedemann Vogel

Disegno luci Alessandro Caso

Direttore di scena Annamaria Bruzzese

Programma

Prima parte

TROIS GNOSSIENNES

Coreografia Hans van Manen

Musica Erik Satie

In scena Friedemann Vogel, Léonore Baulac

EYES OPEN / SHUT YOUR EYES

Coreografia Marco Goecke

Musica Antony and the Johnsons (Twilight)

In scena Simone Repele, Sasha Riva

PACOPEPLUTO

Coreografia Alejandro Cerrudo

Musica Billy Hill (In the Chapel in the Moonlight), canta Dean Martin

In scena Daniil Simkin

DON CHISCIOTTE – Pas de deux

Coreografia Marius Petipa

Musica Ludwig Minkus

In scena Bakhtiyar Adamzhan, Akbota Bekbolatova

OBERTURA

Coreografia Sergio Bernal

Musica Coetus

In scena Sergio Bernal

FINDING LIGHT

Coreografia Edwaard Liang

Musica Antonio Vivaldi

In scena Lucía Lacarra, Matthew Golding

Seconda parte

SNOW STORM

Coreografia Yuri Possokhov

Musica Georgij Sviridov

In scena Lucía Lacarra, Matthew Golding

LO SCHIACCIANOCI – Pas de deux

Coreografia Marius Petipa, Lev Ivanov

Musica Pëtr Il’ič Čajkovskij

In scena Laura Farina, Bakhtiyar Adamzhan

I’M ON YOUR SIDE

Coreografia Simone Repele, Sasha Riva

Musica Packie Manus Byrne (John and the Farmer), Paul Simon & Art Garfunkel (Bridge over Troubled Water)

In scena Simone Repele, Sasha Riva

RODIN

Coreografia Sergio Bernal

Musica Roque Baños

In scena Sergio Bernal

NACHTMERRIE

Coreografia Marco Goecke

Musica Keith Jarrett, Lady Gaga

In scena Friedemann Vogel, Léonore Baulac

LE CORSAIRE – Pas de deux

Coreografia Marius Petipa

Musica Riccardo Drigo

In scena Daniil Simkin, Maria Kochetkova

DÉFILÉ FINALE

Musica Riccardo Drigo

In scena Tutti gli artisti

Les Étoiles è una produzione Daniele Cipriani Entertainment in collaborazione con Fondazione Musica per Roma

Comunale Nouveau

Sabato 28 dicembre, ore 20.30 | Turno Gold

Domenica 29 dicembre, ore 16.30 | Turno Silver

Pelliconi è main partner della Stagione Danza 2024 del Teatro Comunale di Bologna