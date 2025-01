TCBO: LA RASSEGNA “IN CONTROLUCE” RIPARTE CON “LA FANCIULLA DEL WEST”

Giovanni Bietti e Giovanni Carlo Federico Villa sono i protagonisti dell’appuntamento intitolato “La fanciulla del West. Un western all’italiana”. Martedì 21 gennaio ore 20, Auditorium Manzoni.

Con l’avvio della Stagione 2025 torna la rassegna “In Controluce” – Percorsi d’Opera Tra Arte e Storia, ciclo di conferenze/spettacolo in co-produzione tra la Fondazione Teatro Comunale di Bologna e Innovio, che quest’anno si compone di dieci incontri collegati ai titoli lirici in cartellone.

Il primo appuntamento – in programma martedì 21 gennaio alle ore 20 all’Auditorium Manzoni – è intitolato “La fanciulla del West. Un western all’italiana”, ed esplora il capolavoro di Giacomo Puccini, rappresentato per la prima a volta a New York nel 1910, che inaugura la Stagione dal 24 al 30 gennaio al Comunale Nouveau.

La vicenda dell’opera ambientata nella California della corsa all’oro di metà Ottocento – tratta da The Girl of the Golden West di David Belasco – sembra quella di un film western degli anni Cinquanta o Sessanta del Novecento, con il saloon frequentato da minatori che sognano di tornare a casa, il bandito dall’animo nobile salvato dall’eroina, lo sceriffo “cattivo”, gli “indiani d’America” e i banditi messicani. Partendo da questo il musicologo, divulgatore, pianista e compositore Giovanni Bietti e lo storico dell’arte Giovanni Carlo Federico Villa riflettono attorno a temi come la redenzione, gli emarginati, la legge incarnata da una figura negativa, il kitsch e il ridicolo. A completare la serata gli interventi musicali del tenore Amadi Lagha e del baritono Gustavo Castillo, impegnati anche nel cast di La fanciulla del West al Nouveau, insieme alla pianista Claudia D’ippolito.

“In Controluce” si propone di avvicinare il pubblico alla lirica, scoprirne le relazioni con le altre discipline artistiche e culturali, tessere i fili che connettono le trame e le musiche delle opere con la contemporaneità e con la nostra quotidianità. Tra i protagonisti dei successivi appuntamenti della Stagione Stefano Bolognini, Francesco Antonioni, Laura Pepe, Alberto Mattioli, Guido Giannuzzi, Marco Vinco.

La rassegna, a cura di Barbara Abbondanza, è realizzata dal Teatro Comunale di Bologna in collaborazione con Innovio e vede le partnership di Illumia, BPER, Pelliconi, Penskecars, Engel&Völkers, Balestra & Partners, Valsoia e GVS.

Biglietti a 15€ (intero) e 7,5€ (ridotto abbonati) in vendita su Vivaticket.

Info: https://www.tcbo.it/eventi/la-fanciulla-dellwest-un-western-allitaliana/