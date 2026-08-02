TCBO: LA NUOVA MUSICA DI GIOVANI TALENTI PER COMMEMORARE LE VITTIME DELLA STRAGE ALLA STAZIONE DI BOLOGNA 

Il concerto finale del 32° Concorso di Composizione “2 agosto” vede in programma l’esecuzione dei tre brani premiati seguiti dalla Quarta Sinfonia di Beethoven. Sul podio dell’Orchestra e del Coro della fondazione lirico-sinfonica felsinea Marco Angius

Domenica 2 agosto alle 21.15 in Piazza Maggiore, anche in diretta su Rai5 e su Rai Radio3

Jorge Coll Navarro, Teo Montero Rey e Maichol Bondanelli: sono i tre i giovani vincitori della XXXII edizione del Concorso Internazionale di Composizione “2 agosto” – organizzato nell’ambito delle iniziative per commemorare le vittime della strage alla stazione di Bologna del 2 agosto 1980 – che vedranno eseguite le proprie partiture inedite dall’Orchestra e dal Coro del Teatro Comunale di Bologna nel concerto finale della competizione. Il tradizionale appuntamento carico di significato simbolico, in programma domenica 2 agosto alle ore 21.15 in Piazza Maggiore e trasmesso in diretta su Rai5 e Rai Radio3, vede tornare sul podio un direttore di riferimento per la musica di oggi come Marco Angius, mentre il coro è preparato da Claudio Marino Moretti. Il programma affianca ai tre brani premiati la Sinfonia n. 4 in si bemolle maggiore, op. 60 di Ludwig van Beethoven.

A selezionare i vincitori del Concorso “2 agosto” – che quest’anno ammetteva candidati nati dopo il 1991 ed era dedicato a partiture per voce solista, coro misto e orchestra – c’era una giuria internazionale composta da David del Puerto, Zahia Ziouani, Petra Grassi, Shen Ye e presieduta da Nicola Campogrande, anche presentatore della serata oltre che compositore in residenza del Teatro Comunale di Bologna.

Il concerto si apre con l’ascolto dei tre brani vincitori del concorso a partire dal terzo classificato: (Disvelo) per orchestra e coro di Maichol Bondanelli – compositore italiano specializzato in musica per film – che attraverso una melodia arcaica alterna momenti di tensione e di quiete, di contrappunto e monodia, toccando il tema della fatica della quotidianità. Segue il secondo brano classificato, Confractione confringetur terra per baritono, coro e orchestra, scritto dal compositore e pianista spagnolo Teo Montero Rey, che ha ottenuto il primo premio al Concorso Internazionale “Portus Apostoli” e che si era già aggiudicato nel 2025 il terzo premio del Concorso “2 agosto”. Il lavoro mette in musica un estratto dall’«Apocalisse di Isaia» della Bibbia Vulgata e traccia simbolicamente un percorso dalla distruzione alla speranza, interpretando l’Apocalisse come un processo di liberazione e rinascita, tragico ma necessario. La voce del solista Giulio Iermini, a cui è assegnato un valore profetico, dialoga così con il coro, che incarna il ruolo dell’Umanità. A un soggetto religioso si ispira anche il brano vincitore del primo premio, Exclamación de Santa Teresa per soprano, coro e orchestra di Jorge Coll Navarro, il cui testo è un adattamento poetico della Prima Esclamazione di Santa Teresa. Navarro – che è compositore, pianista, sassofonista e direttore spagnolo, già vincitore del primo premio ai concorsi di San Antonio de Requena in Spagna e Darcos in Portogallo – mette in musica la preghiera in cui l’autrice esprime il dolore di essere lontana da Dio, intrecciando nella partitura il carattere mistico ai colori della tradizione spagnola e a un’espressività drammatica. Solista è Anna Cimmarrusti.

Dopo il momento della premiazione dei vincitori, la seconda parte del concerto vede l’esecuzione della celebre Quarta Sinfonia di Beethoven. Eseguita per la prima volta il 5 marzo 1807 nel palazzo viennese del principe Lobkowitz e dedicata al conte Franz von Oppersdorf, l’opera fu definita da Robert Schumann «una snella fanciulla greca fra due giganti nordici», per il suo collocarsi tra le imponenti Terza e Quinta Sinfonia.

Direttore musicale e artistico dell’Orchestra di Padova e del Veneto, Marco Angius è presenza frequente sul podio dei complessi artistici della Fondazione lirico-sinfonica felsinea, che ha guidato anche in occasione della XXVII edizione del Concorso nel 2021 e nelle stagioni liriche e sinfoniche del teatro, dirigendo – tra le altre – l’opera vincitrice del Premio “Abbiati” Il suono giallo di Alessandro Solbiati, oltre a Jakob Lenz di Wolfgang Rihm, Luci mie traditrici di Salvatore Sciarrino, Die sieben Todsünden (I sette peccati capitali) di Kurt Weill insieme all’opera barocca Dido and Aeneas di Henry Purcell, oltre a numerosi brani in prima assoluta e italiana.

Formatosi in composizione con Franco Donatoni e in pianoforte con Antonio Ballista, Claudio Marino Moretti è il nuovo Maestro del Coro del Teatro Comunale di Bologna dal luglio 2026, dopo le esperienze presso il Teatro Regio di Torino, il Teatro La Fenice di Venezia e il Teatro Carlo Felice di Genova. Nel corso della sua carriera ha collaborato con direttori d’orchestra quali Claudio Abbado, Myung-Whun Chung, Daniel Harding, Semyon Bychkov e Sir John Eliot Gardiner.

Il Concorso “2 agosto”, che dal 2019 è organizzato dal Teatro Comunale di Bologna, è patrocinato e promosso dall’Associazione tra i Familiari delle Vittime della Strage alla Stazione di Bologna del 2 agosto 1980 e dal Comitato di Solidarietà alle Vittime delle Stragi, ed è nato nel 1994 con l’intento non solo di tenere viva la memoria delle vittime, ma anche di rispondere alla violenza con la creatività dell’arte e della musica. La manifestazione ha costituito, inoltre, un’importante occasione per i giovani compositori di tutto il mondo di farsi conoscere e ascoltare, facendo eseguire le proprie opere da solisti di fama e orchestre di alto livello.

L’ingresso è libero fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Info:

https://www.tcbo.it/eventi/concorso-internazionale-di-composizione-2-agosto/

www.tcbo.it

CONCORSO INTERNAZIONALE DI COMPOSIZIONE “2 AGOSTO”, XXXII edizione

Concerto Finale

Domenica 2 agosto, ore 21.15

Piazza Maggiore, Bologna

Terzo Premio

Maichol Bondanelli

(Disvelo)

per coro e orchestra

Secondo Premio

Teo Montero Rey

Confractione confringetur terra

per baritono, coro e orchestra

Primo Premio

Jorge Coll Navarro

Exclamación de Santa Teresa

per soprano, coro e orchestra

***

Ludwig van Beethoven

Sinfonia n. 4 in si bemolle maggiore, op. 60

Adagio – Allegro vivace Adagio Allegro molto e vivace – Un poco meno allegro Allegro ma non troppo

Marco Angius direttore

Claudio Marino Moretti maestro del coro

Anna Cimmarrusti soprano

Giulio Iermini baritono

Orchestra e Coro del Teatro Comunale di Bologna