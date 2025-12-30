TCBO: È DEDICATO A BEETHOVEN “GIOIA”, IL NUOVO CICLO DI CONCERTI DOMENICALI PER LE FAMIGLIE

Protagonisti giovani talenti del podio vincitori di concorsi internazionali e le Prime parti dell’Orchestra della Fondazione lirico-sinfonica felsinea

Primo appuntamento il 4 gennaio alle ore 11 presso l’Auditorium Manzoni con Julio García Vico ed Emanuele Benfenati

È con la musica di Beethoven e di Mozart che si inaugura il 2026 del Teatro Comunale di Bologna: domenica 4 gennaio alle ore 11, presso l’Auditorium Manzoni, la Sinfonia n. 1 in do maggiore, op. 21 del grande compositore tedesco e il Concerto per violino e orchestra n. 3 in sol maggiore, K.216 del genio di Salisburgo sono al centro del primo concerto dell’inedita rassegna “Gioia”. Domenica con Beethoven. L’iniziativa, pensata per le famiglie e articolata in 8 appuntamenti in programma la domenica mattina fino al 13 dicembre, è un ciclo monografico incentrato sulle pagine di Beethoven, tra ouverture e sinfonie – tutte tranne la Nona che viene presentata nel concerto conclusivo della Stagione Sinfonica –, e che vuole valorizzare principalmente giovani direttori vincitori di concorsi prestigiosi. Protagonista di questo appuntamento è Julio García Vico, al suo debutto bolognese, accanto al Primo violino di spalla dell’Orchestra della Fondazione lirico-sinfonica felsinea Emanuele Benfenati, impegnato come solista nel concerto mozartiano.

Vincitore del XVI Concorso “Donatella Flick” della London Symphony Orchestra e del Deutscher Dirigentenpreis 2019, Vico – direttore spagnolo classe 1992 – è già salito sul podio di orchestre come l’irlandese RTÉ National Symphony Orchestra, i Münchner Symphoniker e la spagnola Orchestra Sinfonica della RTVE. È stato inoltre Direttore Assistente della London Symphony Orchestra (LSO), lavorando anche con artisti del calibro di Sir Simon Rattle, Sir John Eliot Gardiner, Sir Antonio Pappano, Barbara Hannigan, e assistente di Nicola Luisotti al Teatro Real di Madrid. Primo violino di spalla del Teatro Comunale di Bologna dal 1989, Emanuele Benfenati ha suonato in complessi cameristici e sinfonici tra cui I Filarmonici del Teatro Comunale di Bologna in veste di Primo violino solista e concertatore, I Virtuosi Italiani, l’Orchestra da Camera de I Solisti Veneti, e ha realizzato registrazioni discografiche per etichette come “Decca Record”, “Tactus” e “Dynamic”.

La rassegna “Gioia”. Domenica con Beethoven è realizzata con il supporto di Rekeep. «Sosteniamo con convinzione questa nuova rassegna sinfonica dedicata a Beethoven – dice Claudio Levorato, Presidente esecutivo di Rekeep S.p.A. – un progetto che coniuga qualità artistica e attenzione verso nuovi pubblici e che rappresenta un primo tassello del progetto, studiato dalla Fondazione e dalla nuova Sovrintendente, per rafforzare il legame tra il teatro e la comunità. La musica di Beethoven, patrimonio universale, rappresenta un punto di partenza ideale per avvicinare sempre più persone alla musica classica. Come azienda, siamo lieti di contribuire a un progetto che valorizza la cultura come elemento di crescita e partecipazione».

I biglietti – da 1 a 10 euro – sono in vendita online tramite Vivaticket e presso la biglietteria del Teatro Comunale (Largo Respighi), dal martedì al venerdì dalle 12 alle 18 e il sabato dalle 11 alle 15; il giorno del concerto presso l’Auditorium Manzoni da 1 ora prima fino a 15 minuti dopo l’inizio dello spettacolo.

Nell’ottica di avvicinare il pubblico più giovane – e non solo – alla musica classica, ogni concerto sarà introdotto dal divulgatore e influencer culturale Martino Ruggero Dondi.

GIOIA. DOMENICA CON BEETHOVEN

Domenica 4 gennaio ore 11, Auditorium Manzoni

Julio García Vico direttore

Emanuele Benfenati violino

Orchestra del Teatro Comunale di Bologna

PROGRAMMA

Wolfgang Amadeus Mozart

Concerto per violino e orchestra n. 3 in sol maggiore, K.216

Ludwig van Beethoven

Sinfonia n. 1 in do maggiore, op. 21

