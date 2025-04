TCBO: con Lodo Guenzi la rassegna “Parliamo d’Opera” esplora “Un ballo in maschera”

Giovedì 3 aprile alle 18.30, Auditorium Biagi di Salaborsa

Ha appena concluso il tour che lo ha visto protagonista dello spettacolo teatrale “Toccando il vuoto” Lodo Guenzi, attore, conduttore e cantante bolognese cheè ospite del prossimo appuntamento della rassegna “Parliamo d’Opera” del Teatro Comunale di Bologna, in programma giovedì 3 aprile alle 18.30 all’Auditorium Biagi di Salaborsa. L’incontro esplora Un ballo in maschera, il capolavoro verdiano che sarà in scena al Comunale Nouveau dal 13 al 19 aprile.

Noto al grande pubblico come frontman del gruppo indie rockLo Stato Sociale – con cui ha firmato il grande successo “Una vita in vacanza” lanciato al Festival di Sanremo 2018 e con il quale ha pubblicato diversi libri – e successivamente come personaggio televisivo nei ruoli di giudice della trasmissione “X Factor” e conduttore, Lodo Guenzi si dedica anche al teatro e al cinema spaziando dai classici di William Shakespeare alla drammaturgia dello scozzese contemporaneo David Greig; il suo ultimo film “Tornando a Est” è circolato nelle sale a febbraio 2025.

A “Parliamo d’Opera” l’artista, in dialogo con i giornalisti Pierfrancesco Pacoda (anche curatore della rassegna) e Luca Baccolini, racconta – con il suo sguardo attento al sociale e allo stesso tempo divertito dalla contemporaneità – la propria relazione con l’opera lirica tra ricordi personali e riflessioni su temi che, animando Un ballo in maschera, sono ancora oggi attuali. Il soprano Laura Stella, accompagnata al pianoforte da Marco Belluzzi, completa l’appuntamento interpretando l’aria di Amelia “Morrò, ma prima in grazia”.

Gli incontri di “Parliamo d’Opera” sono realizzati con il sostegno di Rekeep e in collaborazione con il Settore Cultura e Creatività e il Settore Biblioteche e Welfare culturale del Comune di Bologna, nell’ambito delle azioni di Bologna Città della Musica Unesco.

L’ingresso è gratuito con prenotazione su Eventbrite.

La rassegna “Parliamo d’Opera” torna poi giovedì 15 maggio con ospite l’attrice, cantautrice e regista Margherita Vicario.

Info:

https://www.tcbo.it/eventi/parliamo-dopera-2025-un-ballo-in-maschera/

CREDITI Ph. di Andrea Ciccalè