TCBO: con “Il Crepuscolo degli dei” si chiude il “Ring” Wagneriano diretto dal Oksana Lyniv

L’ultimo capitolo della Tetralogia, eseguita integralmente in forma di concerto nel capoluogo emiliano tra il 2024 e il 2025, vede tra i protagonisti Tilmann Unger come Siegfried e Sonja Šarić come Brünnhilde

Venerdì 24 ottobre alle 18.00 e domenica 26 ottobre alle 16.00 all’Auditorium Manzoni

È la fine del mondo – secondo la mitologia nordica – la Götterdämmerung, soggetto a cui si ispira la terza giornata e quarto dramma della saga wagneriana Der Ring des Nibelungen (L’anello del Nibelungo) che vede la bacchetta di Oksana Lyniv dirigere l’Orchestra del Teatro Comunale di Bologna. Dopo essere stata sul podio nel 2024 per il prologo Das Rheingold (L’oro del Reno) e per la prima giornata Die Walküre (La Valchiria), e quest’anno a giugno per la seconda giornata Siegfried (Sigfrido), venerdì 24 ottobre alle 18.00 e in replica domenica 26 ottobre alle 16.00 all’Auditorium Manzoni la direttrice d’orchestra è protagonista dell’ultimo capitolo della Tetralogia di Richard Wagner, Il crepuscolo degli dei (Götterdämmerung), con cui si conclude l’esecuzione in forma di concerto in due anni di tutto il ciclo nibelungico.

«Ogni fine è un nuovo inizio – dice Lyniv – Sono molto felice di aver diretto il mio primo Ring integrale proprio a Bologna e che il pubblico bolognese abbia avuto nuovamente l’opportunità di ascoltare dal vivo il capolavoro di Wagner, che non ha perso la sua attualità fino ad oggi. Nel 1872, il grande compositore tedesco realizzò un’altra versione del testo del finale della Götterdämmerung, che tuttavia non entrò nella versione definitiva, ma desidero citare qui un passaggio in cui Brünnhilde si rivolge al popolo con le sue ultime parole. Wagner ha espresso il significato di queste parole in un grande finale orchestrale, e vorrei tanto che le ascoltassimo e le comprendessimo.

“Scomparve come un soffio, la stirpe degli dei; senza un sovrano lascio il mondo: il tesoro di una conoscenza più sacra ora lo dono al mondo. – Non beni, non oro, né splendore divino; non una casa, non una corte, né splendore signorile; non di accordi vaghi di alleanze ingannevoli, non di costumi ingannevoli di una regola ferma: felicemente nella gioia e nella sofferenza ci sia solo amore.”»

Il cast vede protagonisti il tenore Tilmann Unger come Siegfried e il soprano Sonja Šarić come Brünnhilde; accanto a loro il baritono Anton Keremidtchiev come Gunther, il basso Albert Pesendorfer come Hagen, il basso-baritono Claudio Otelli come Alberich, il soprano Charlotte Shipley come Gutrune, il contralto Atala Schöck come Waltraute, il soprano Yulia Tkachenko come Woglinde. I mezzosoprani Marina Ogii, Eglė Wyss, Eleonora Filipponi, Tamta Tarielashvili sono rispettivamente Wellgunde, Flosshilde, Die erste Norn (Prima Norna) e Die zweite Norn (Seconda Norna) mentre il soprano Brit-Tone Müllertz è Die dritte Norn (Terza Norna). Il Coro del Teatro Comunale di Bologna è preparato da Gea Garatti Ansini.

Com’è noto, Wagner lavorò alla stesura del Ring “a ritroso” per quanto riguarda l’elaborazione poetica e drammaturgica, ed ecco che Il crepuscolo degli dei finale è il primo testo affrontato, procedendo in modo inverso con la musica, cominciando quindi a comporre dal prologo L’oro del Reno. L’enorme progetto della Tetralogia – con cui Wagner mirava a fare dell’opera una metafora del mondo attraverso il mito – tenne impegnato il compositore tedesco per circa trent’anni, se si considera come avvio del tutto la lettura del «Nibelungenlied» e come conclusione la prima rappresentazione integrale nel nuovo teatro di Bayreuth nel 1876. E l’interesse per il personaggio di Sigfrido pare affondare le sue radici già nel 1845, quando Wagner stava lavorando alla creazione di Lohengrin. La composizione della Götterdämmerung – l’opera più lunga dell’intero catalogo wagneriano – iniziò il 2 ottobre 1869 e si concluse il 21 novembre 1874.

«lI Crepuscolo – ricorda Alberto Mattioli nelle note di sala – è, anche, un dramma familiare, di quelli che abbondano nel teatro coevo, pensiamo a Ibsen o a Strindberg. Sono famiglie disfunzionali, gruppi di famiglia in un inferno legati da rapporti complicati, illegittimi, perfino incestuosi. Sigfrido è figlio di fratello e sorella, rispettivamente Siegmund e Sieglinde; Gutrune, Gunther e Hagen, scrive Philippe Olivier nel suo brillante Wagner – Manuel pratique à l’usage des mélomanes, “appartengono a una famiglia cosiddetta allargata: se la loro madre è Grimhild, i padri divergono: Gibich per i primi due, Alberich per il terzo”».

Il ciclo bolognese Der Ring des Nibelungen è dedicato all’imprenditore e filantropo Marino Golinelli, da sempre amante e sostenitore delle arti, della musica e del teatro, e fondatore di Fondazione Golinelli che ha sostenuto la realizzazione della tetralogia.

23.10.2025

