SUCCESSO PER IL TRADIZIONALE CONCERTO DI NATALE CON IL CORO DI VOCI BIANCHE E L’ORCHESTRA SINFONICA SICILIANA

Il saluto all’arcivescovo Lorefice per il decennale del ministero pastorale a Palermo. Replica domenicale speciale nella Parrocchia di San Filippo Neri allo Zen su richiesta della Commissione regionale Antimafia e con il contributo dell’ARS.

Politeama Garibaldi

sabato 20 dicembre, ore 17.30

Chiesa parrocchiale di San Filippo Neri

Domenica 21 dicembre, ore 18.00

Pubblico numeroso, clima di festa e lunghi applausi hanno salutato ieri sera al Politeama Garibaldi il Concerto di Natale dell’Orchestra Sinfonica Siciliana, uno degli appuntamenti più attesi della stagione, che anche quest’anno ha confermato il forte legame tra la Sinfonica e la città. Una serata partecipata e sentita, capace di riunire generazioni diverse attorno a un programma ricco di melodie amate, grandi pagine sinfoniche e canti della tradizione natalizia.

Sul podio Giovanni Pompeo, alla guida dell’Orchestra Sinfonica Siciliana, con la partecipazione del Coro di Voci Bianche della FOSS, preparato da Riccardo Scilipoti, e due ospiti molto applauditi dal pubblico: il soprano Francesca Manzo e il tenore Matteo Mezzaro. Il programma, brillante e festoso, ha attraversato repertori e stili diversi, dallo Schiaccianoci di Čajkovskij alle grandi melodie natalizie internazionali, dal musical americano fino alle pagine corali più care alla tradizione, creando un’atmosfera di autentica condivisione.

Ospite di riguardo della serata è stato l’Arcivescovo di Palermo, mons. Corrado Lorefice, accolto da un saluto ufficiale da parte della Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana. Al presule sono stati rivolti gli auguri per il decennale dall’inizio del suo Ministero pastorale a Palermo, in un momento particolarmente sentito dal pubblico, che ha sottolineato con un caloroso applauso il significato dell’iniziativa.

Il Concerto di Natale si replica oggi, sabato 20 dicembre alle ore 17.30, sempre al Politeama Garibaldi, mentre domani, domenica 21 dicembre alle ore 18, è prevista una replica straordinaria a ingresso gratuito nella Chiesa parrocchiale di San Filippo Neri allo Zen. Quest’ultimo appuntamento nasce su richiesta della Commissione regionale antimafia, presieduta dall’on. Antonello Cracolici, ed è realizzato con il contributo dell’Assemblea Regionale Siciliana, presieduta dall’on. Gaetano Galvagno. Il concerto allo Zen, diretto da Riccardo Scilipoti con gli stessi interpreti, rappresenta un gesto concreto di presenza culturale in un quartiere simbolico della città.

Il programma – ricco e festoso – si apre con la brillante A Christmas Overture di Samuel Coleridge-Taylor e continua con alcune delle pagine più amate del repertorio natalizio. Dai canti tradizionali come Joy to the World, Astro del ciel, O Tannenbaum alle atmosfere scintillanti dello Schiaccianoci di Čajkovskij, dalla grazia del Panis Angelicus di Franck alla potenza emotiva del Cantique de Noël di Adam, fino alle celebri melodie americane che hanno definito l’immaginario natalizio del Novecento: Let It Snow!, It’s the most wonderful Time of the Year, White Christmas, Merry Christmas di John Williams. Non mancano incursioni nel musical – con il Mambo e Maria da West Side Story – né brani orchestrali di grande virtuosismo come la Danza delle spade di Chačaturjan.



——

CONCERTO DI NATALE

Samuel Coleridge-Taylor (Ottery St Mary 1772 – Highgate 1834)

A Christmas Overture

Durata: 7’

Georg Friedrich Händel (Halle 1685 – Londra 1759)

Joy to the World

Durata: 2’

Pëtr Il’ič Čajkovskij (Voltkinsk, Urali, 1840 – Pietroburgo 1893)

Valzer dei fiocchi di neve da Lo Schiaccianoci

Durata: 7′

Franz Xaver Gruber (Unterweitzberg, 1787 – Hallein 1863)

Astro del ciel

Durata 3’

Aram Il’ič Chačaturjan (Tiflis 1903 – Mosca 1978)

Danza delle spade da Gayaneh

Durata 3’

César-Auguste Franck (Liegi 1822 – Parigi 1890)

Panis Angelicus

Durata: 6’

Adolphe Adam (Parigi 1803 – Parigi 1856)

Cantique de Noël

Durata: 5’

John Milford Rutter (Londra 1945)

I saw three Ships

Durata: 3’

Tradizionale tedesco

O Tannenbaum

Durata: 4’

Leonard Bernstein (Lawrence 1918 – New York 1990)

Maria e Mambo da West Side Story

Durata: 6’

Jule Styne (Londra 1905 – Manhattan 1994)

Let It Snow! (arrangiamento Alberto Maniaci)

Durata: 3’

George Wyle (New York 1916 – New York 2003)

It’s the most wonderful Time of the Year (arrangiamento Alberto Maniaci)

Durata: 3’

George Gershwin (Brooklyn, New York, 1898 – Beverly Hills, California, 1937)

I got Rhythm

Durata: 4’

Irving Berlin (Talačyn 1888 – New York 1889)

White Christmas

Durata: 4’

John Williams (Floral Park 1932)

Merry Christmas

Durata: 3’

Durata: 70’

