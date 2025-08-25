Su RAI Kilimangiaro il Comune di Cingoli per “Il Borgo dei Borghi”

Cingoli vola su Rai 3: rappresenterà le Marche nell’edizione 2025/2026 de “Il Borgo dei Borghi”!

Il Comune di Cingoli, anche noto come il “Balcone delle Marche”, è stato scelto dal famoso concorso, che andrà in onda all’interno del programma RAI Kilimangiaro, come uno dei 20 borghi che si contenderanno l’ambito titolo per il 2026. 

Ad aspirare al titolo di “Borgo dei Borghi” sono venti località – una per ciascuna regione italiana – selezionati per la loro bellezza, il loro patrimonio storico culturale e per la qualità della vita.

“Questa candidatura è un’occasione unica per valorizzare il nostro borgo come anche l’intero territorio. Essere il rappresentante della Regione Marche ci carica di responsabilità, ma anche di grande orgoglio: una grande opportunità per far conoscere la nostra città e la sua bellezza e le sue impareggiabili caratteristiche a livello nazionale. 

Il coinvolgimento della comunità è fondamentale per spingere Cingoli in alto nella classifica nazionale. Crediamoci!”  afferma Michele Vittori il Sindaco di Cingoli.

La troupe della  Rai sarà presente a Cingoli il 27 e 28 agosto 2025 per realizzare le riprese che andranno poi in onda durante la trasmissione.

Per l’occasione, l’Amministrazione invita tutta la cittadinanza a ritrovarsi in centro mercoledì 27 agosto alle ore 18.00, per accogliere le telecamere e vivere insieme questo momento speciale che proietta la nostra comunità in una vetrina nazionale.

“Sosteniamo le Marche! – Così l’appello della Presidente dell’associazione Borghi più belli d’Italia nelle Marche Cristiana Nardi – rivolgendo un appello agli organi istituzionali e a tutta la comunità dei borghi: di appoggiare insieme Cingoli in questa avventura, che in realtà è l’avventura delle Marche intere. Confido  nella stessa unità e lo stesso spirito di collaborazione – ha continuato Nardi – che ci hanno guidato in questi sei anni di progetti comuni per continuare a far crescere e a valorizzare il nostro stupendo territorio regionale, emblema del Bel Paese”.

Dopo la messa in onda dei 20 borghi per 20 settimane, si aprirà sul sito Rai de Il Borgo dei Borghi una votazione web gratuita per tre settimane.

Il Borgo più votato sarà eletto il vincitore di questa 13^ edizione con una classifica dal 20° al 1° posto, nella serata dedicata ai borghi del 5 aprile 2026. 

Invitiamo già da ora i nostri cittadini e sostenitori ad iscriversi gratuitamente a Raiplay per accedere alla votazione  www.rai.it/borgodeiborghi

Municipio Rondini Scalpeli panoramica

