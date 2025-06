“Storie di sopravvivenza per aspiranti madri”, il libro-verità di Jessica Melluso sull’infertilità e la forza delle donne

Un racconto intimo, coraggioso e necessario: questo è il libro Storie di sopravvivenza per aspiranti madri (Youcanprint) scritto da Jessica Melluso, ginecologa specializzata in procreazione medicalmente assistita ed ex paziente, che condivide la sua doppia prospettiva – scientifica e umana – sul delicato tema dell’infertilità di coppia.

Un desiderio profondo mette a dura prova il matrimonio di Jessica, giovane ginecologa specializzata in infertilità di coppia, che scopre di non poter avere figli in modo naturale. Dopo aver intrapreso un faticoso percorso di procreazione assistita per cercare di realizzare il suo sogno di maternità, Jessica si confronta con le storie di tante donne che condividono la sua stessa sfida.

Anni dopo il suo cammino si intreccia con quello di Sofia, una ragazzina di tredici anni alla ricerca delle sue origini, figlia di una paziente e concepita con la fecondazione eterologa.

Un intreccio di destini che porta a galla emozioni intense e apre un dialogo sincero su temi cruciali del nostro tempo ancora oggi tabù come l’ovodonazione, l’aborto, la maternità surrogata, l’omogenitorialità, il Social Freezing e la pressione sociale, offrendo una prospettiva unica: “Io so cosa state vivendo, perché sono una di voi”.

“Mi ci sono voluti 52 anni per vivere questa storia, 15 dei quali passati a pensare come raccontarla di cui gli ultimi 4 a trovare il coraggio di mettere insieme tutta una vita di emozioni – ha confessato l’autrice.

Negli anni in cui mi sottoponevo ai trattamenti per la mia infertilità leggevo tanti libri scritti da donne che attraversavano il mio stesso percorso pieni di empatia ma a volte anche di inesattezze cliniche e altrettanti libri scritti da colleghi medici pieni di informazioni mediche ma con poca empatia. Allora mi sono detta che potevo dare il mio contributo… che potevo lasciare un segno.

Storie di Sopravvivenza per Aspiranti Madri è il mio romanzo autobiografico, un viaggio nel mondo dell’infertilità e della Procreazione Medicalmente Assistita attraverso il duplice sguardo di donna infertile e ginecologa specializzata in infertilità.

Ho curato e scelto con attenzione ogni dettaglio del libro, romanzando storie con protagonisti reali della mia vita.

Scriverlo è stato come una mia gravidanza e lui, il libro, è mio figlio: il mio figlio di carta”.

Attraverso racconti di vita vissuta, riflessioni profonde e un’appendice pratica, il libro invita chi legge a scoprire la forza necessaria per superare gli ostacoli legati all’infertilità e a vivere una nuova consapevolezza.

Una storia di forza, coraggio e amore, che dimostra che la vita, anche quando sembra negarci i nostri desideri, può riservarci sorprese inaspettate. Un viaggio emotivo e documentato che dà voce a chi spesso resta in silenzio e cerca empatia, dedicato a tutte le donne e coppie che lottano per diventare genitori, tra diagnosi difficili, speranze infrante, delusioni e nuove possibilità offerte dalla medicina.

DATI TECNICI:

Titolo: Storie di sopravvivenza per aspiranti madri

Autrice: Jessica Melluso

Casa Editrice: Youcanprint

Numero pagine: 239

Isbn-13 ‏: ‎979-1222741345

Prezzo di copertina: 16,90 Euro

BIOGRAFIA:

Nata a Roma nel dicembre del 1972, Jessica Melluso è un medico, una ginecologa, e il lavoro è la sua prima passione. Specializzata in Ginecologia e Ostetricia con Dottorato di Ricerca in Scienze Ginecologiche presso l’Università di Roma La Sapienza e Master in Fisiopatologia delle Riproduzione Umana dell’Università di Padova, dal 1997 si occupa di infertilità di coppia e Procreazione medicalmente Assistita.

È Responsabile sanitaria per la ginecologia all’interno del gruppo Burkina Kamba della Ong Bambini nel Deserto, un’associazione umanitaria attiva in Africa per la tutela delle donne e dei bambini ed è una delle ginecologhe di riferimento di Amiche per la pelle, Associazione per la prevenzione e l’umanizzazione delle cure delle donne affette da cancro al seno.

Ama viaggiare e cogliere emozioni con le sue fotografie. Ma le sue emozioni adora anche scriverle e raccontarle: e così ha fatto svelando un pezzetto di sé nel libro Storie di sopravvivenza per aspiranti madri.

